Hokejky místo kopců zůstanou, ale bude to jinak. Slovenské dresy se opět změní

Slovenský hokejový svaz upraví reprezentační dresy, na nichž ve slovenském státním znaku nahradily trojvrší tři hokejky. Po pátečním jednání s představiteli svazu to řekla ministryně školství, vědy, výzkumu a sportu Martina Lubyová (Slovenská národní strana).

Dresy se musí upravit na základě smlouvy, kterou má svaz a zmíněný resort uzavřenou na podporu slovenského hokeje. „Vedení hokeje je musí upravit do konce roku," řekla Lubyová. Pokud by k úpravě nedošlo, svaz by mohl ztratit nárok na státní dotaci ve výši 7,3 miliónu eur.

Zvednuté hokejky v logu na prsou zůstávají, ale na ramenech se objeví oficiální státní znak. „Logo hokejové svazu, který připomíná státní znak, se doplní nápisem Hockey Slovakia, aby bolo jasné, že se nejedná o státní znak," vysvětlila šéfka rezortu školství.

Ministerstvo vnitra označilo před časem nové dresy rovnou za znevažování státního znaku. Poslanec slovenského parlamentu Anton Hrnko označil nové logo za parodii na státní znak. „Naše kopce nejsou vaše hokejky. Stejně, jako ani dva ocasy českého lva nejsou hokejky," nešetřil kritikou poslanec za vládní Slovenskou národní stranu.