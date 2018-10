Ostuda nebo zářez? Slovenský tým s mistrem světa v sestavě nedohrál zápas

Utkání, ke kterému tým z Nitry přijel pouze s jedenácti hráči a brankářem, skončilo ve 13. minutě. To padly tři branky, dvě z nich do sítě Nitry. Hosté začali protestovat proti výkonu arbitrů a následně zamířili do šaten. Na ledovou plochu už se nevrátili a duel skončil.

Zápas se tak bude dohrávat u zeleného stolu. Nitra si stěžuje na rozhodčí, definitivní verdikt vynese Slovenský svaz ledního hokeje.