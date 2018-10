Rasistické a národnostní urážky. Hokejový zápas možná skončí trestním oznámením

Ostré výrazy, národnostní a rasistické urážky. Zápas druhé hokejové ligy mezi Havlíčkovým Brodem a Hodonínem se proměnil v česko-slovenskou válku slov. Podle serveru topky.sk se kapitán Brodu Miroslav Třetina pustil do slovenského kouče Ivana Dorniče, jenž vede Hodonín. Rodák z Bratislavy vyhrožuje podáním trestního oznámení, pokud se mu český hráč neomluví. Osmatřicetiletý borec se zkušenostmi z extraligy se výhružce jen směje. „Řeší se nějaká urážka na cti. Copak jsme na turnaji rytířů někde v 16. století?" kroutí hlavou. Zápas, který Hodonín prohrál 2:6, ještě může mít peprné pokračování.

„Nikdy jsem nic podobného nezažil. Používal různé národnostní a rasistické urážky, které ale nechci konkretizovat," cituje idnes.cz někdejšího útočníka a později i trenéra Slovanu Bratislava a Dukly Trenčín. Na všechno prý má svědky. „Tohle je nejhorší na dnešní demokracii. Každý si myslí, že si může dovolit cokoliv. Ale jsou pravidla, která se musí dodržovat. Budu požadovat minimálně veřejnou omluvu," pokračoval šestapadesátiletý Dornič, který ve funkci letos v létě nahradil českého olympijského vítěze Romana Čechmánka.

Se závěrečnou sirénou prý klid zbraní nepřišel. „Přišly mi nějaké SMS zprávy, nevím od koho, kde se objevily opět národnostní urážky. Všechno jsem archivoval," prohlásil kouč s tím, že hokejistu Třetinu viděl poprvé v životě. Neopomněl dodat, že takového kapitána týmu by nechtěl. Poznamenal také, že jej mrzí incident z konce utkání, kdy diváci napadli střídačku jeho týmu. "Polili nás i pivem, o výsledku už přitom bylo rozhodnuto," citují kouče internetové stránky havlíčkobrodského klubu.

Odpověď českého hokejisty na sebe nenechala dlouho čekat. Výsledkem je, že si nemyslí, že by měla z jeho strany přijít směrem k Dorničovi omluva. „Beru to tak, že co se stalo na ledě nebo mezi střídačkami, je v hokeji běžnou věcí. Nějaké nadávky padají v každém utkání," nechal se slyšet Třetina.

Podle něj by si slovenský trenér měl zamést před vlastním prahem. „Pořád něco vykřikoval směrem k naší střídačce. Má v týmu nějakého Fišeru, dvoumetrového golema, kterého posílal na led jen kvůli tomu, aby někoho zranil. Zakřičel jsem na Dorniče, ať si vezme svého golema a pálí někam na Slovensko," nepopírá český hokejista slovní atak.

„Létala tam různá slova. Že by padlo trestní oznámení, tomu se můžu jen smát. Řeší se nějaká urážka na cti. Jsme snad v šestnáctém století na turnaji rytířů? Tím bych se musel zabývat snad v každém utkání, kdy mě někdo urazí," divil se Třetina.

S odstupem času připouští, že je možné, že použil nějaká nepěkná slova. „Ale beru to tak, že to padlo pořád v rámci zápasu. Dornič hrál hokej, nějaký čas už je trenérem a nevěřím, že se s něčím takovým dosud nikdy nesetkal. Kdybych ho potkal někde venku, nikdy bych si to nedovolil," dodal osmatřicetiletý Třetina.