Pětačtyřicet diváků v Edenu zažilo divoký hokejový zápas. Rozhodčí rozdali 240 trestných minut!

„Už od začátku to byl tvrdý hokej a byla jen otázka času, kdy se něco semele," řekl po utkání 9. kola pro hokej.cz útočník Slavie Jakub Hofmann.

Slávisté víkendový duel vyhráli 5:3. Pětačtyřicet diváků v Edenu vidělo výhru domácích, ale také patnáct vyloučených a sedmnáct vyšších trestů. Domácí nakonec vyfasovali 118 trestných minut, hosté 122. Jen ve třetí dvacetiminutovce rozhodčí rozdali 24 trestů.

„Na Kubu Svobodu tam byl docela ostrý zákrok, který vyústil v bitku Kuby a někoho z Chomutova. Problém byl v tom, že tam přijel ještě jeden hráč soupeře a vznikla tím přesila. Přijel jsem tam a odtáhl ho, aby ten souboj byl férový, tím jsem se zapojil," citoval server hokej.cz patnáctiletého slávistického obránce Tomáše Klucha.

Kdo vlastně vyhrál?

Chomutovští stihli za tři dny dvě hromadné bitky. Před Slavií se poměřili v derby s Karlovými Vary. V tomto duelu padlo přes 100 trestných minut, domácí jich vyfasovali 64, ale vyhráli 4:3 po prodloužení. Na Slavii prohráli.

„S kým jsem se přesně rval, nevím, ale vyhrál jsem. Bitka trvala docela dlouho, už jsem si i říkal, kde je rozhodčí. Dvojiček bylo tolik, že se dá jenom těžko říct, kdo vyhrál. V bitce, kde se rve deset lidí najednou, je to opravdu těžké posoudit," dodal Kluch.

„Myslím si, že to bylo velmi vyrovnané utkání, ale trochu zbytečně vyhecované. Dostali jsme se do vedení 1:0, ale polevili jsme a bylo to 1:2. Byl to takový zápas na vlnách," dodal k sobotnímu duelu pro klubový web chomutovský trenér Petr Jíra.

Odveta mezi Slavií a Chomutovem je na programu 1. prosince na ledě Pirátů. Půjde jen o hokej?