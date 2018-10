Zájemci o vstupenky na hokejové MS se nově musejí registrovat

Zájemci o vstupenky na hokejové mistrovství světa, které se uskuteční v příštím roce na Slovensku, se nově musejí před samotným nákupem lístků elektronicky registrovat. Na tiskové konferenci to v pátek oznámili organizátoři šampionátu, kteří opatření zavedli v reakci na problémy, jež v září provázely zahájení prodeje vstupenek. Na rozdíl od minulosti lístky již nebude možné kupovat v kamenných prodejnách oficiálního prodejce, společnosti Ticketportal.

"Povinné bude vyplnění registračního formuláře. Obsahovat bude jméno, příjmení, e-mailový kontakt a mobilní telefonní číslo, na které (zájemce) následně dostane ověřovací SMS kód. Až po verifikaci si bude moci fanoušek koupit vstupenku," uvedl prezident slovenského hokejového svazu Martin Kohút.

Zájemci o vstupenky na šampionát se zaregistrují na webu Ticketportalu před samotným výběrem lístků či balíčků vstupenek. Při opakovaném nákupu fanoušci zadají již pouze zaregistrované číslo mobilního telefonu, na které systém pošle nový ověřovací kód.

Povinná registrace je podle organizačního výboru šampionátu opatřením proti překupníkům, kteří v září neúměrně zatěžovali servery oficiálního prodejce vstupenek a ovlivňovali pořadí zájemců, kteří v elektronickém systému čekali na koupi lístků.

Nová pravidla prodeje podle Kohúta zároveň znemožní prodej více než čtyř vstupenek jednoho druhu pro jednu zaregistrovanou osobu. To znamená, že pokud si fanoušek například koupí balíček vstupenek na vyřazovací boje šampionátu, nebude moci již zakoupit například vstupenky na jednotlivá utkání play off v jednom dějišti. Limit počtu vstupenek zájemci ale dokážou obejít v případě, že se zaregistrují do systému s různými e-mailovými adresami a telefonními čísly.

V září organizační tým mistrovství světa uvolnil do prodeje 30 procent z celkového počtu vstupenek. V prosinci se začnou prodávat denní vstupenky na vyřazovací boje šampionátu, v únoru příštího roku v rámci poslední fáze pak lístky na jednotlivá utkání. Organizátoři upozornili, že vzhledem ke značnému zájmu o zápasy slovenského a českého týmu budou utkání reprezentací ČR a Slovenska v základních skupinách patrně vyprodána již před zahájením prodeje lístků na jednotlivé zápasy.

Nejlevnější vstupenky přijdou na deset eur (258 korun). Permanentka na všechna utkání v Bratislavě, kde odehraje své zápasy česká reprezentace a kde se bude hrát také finále a utkání o třetí místo, stojí v závislosti na sektoru stadiónu nejméně 1590 eur (41 020 korun). Na každé utkání v Bratislavě bylo pro fanoušky vyčleněno zhruba 7440 míst, v Košicích asi 5920 míst.