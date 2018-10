V lize žen nastoupil za Beroun muž, hrál na registraci své sestry

Sportovně technická komise rozhodla o kontumačním vítězství Roudnice 5:0 za neoprávněný start hráče a disciplinární komise za to uložila trenérovi Václavu Roztočilovi a vedoucímu týmu stopku na devět měsíců, protože nechali startovat v soutěži organizované pro ženy a dívky osobu opačného pohlaví

„Přímou odpovědnost nesou právě trenér a vedoucí družstva, kteří podepsali zápis o utkání. Oba museli bezpochyby vědět, že do utkání za jejich klub zasáhne osoba opačného pohlaví a za to mají zastavenou činnost v délce trvání devíti měsíců až do 11. července 2019 ve všech soutěžích řízených Českým svazem ledního hokeje," cituje web hokej.cz z oficiálního prohlášení disciplinární komise.

Trenér se snažil uvést polehčující okolnost, že odhalený muž je synem 46leté Lucie Vaníčkové, která utkání též hrála a podle vyjádření berounského klubu je pro ni jako samoživitelku obtížné dopravovat k různým hokejovým utkáním konaným na různých místech obě své děti. Disciplinárka toto tvrzení ale označila za zcela irelevantní a nelze na něm z podstaty věci stavět obhajobu startu osoby opačného pohlaví v soutěži organizované pro ženy a dívky.

Jurík pyká za nesmysl

Skandál nedávno zažila i juniorská extraliga chlapců, po němž vsetínský trenér Juraj Jurík nesmí ještě osm měsíců na střídačku za to, že vydal pokyn směřující k ovlivnění výsledku v neprospěch svého týmu. V podstatě ale pyká za svazový nesmysl

Vše způsobila v létě přijaté kontroverzní pravidlo, že se v mládežnických soutěžích hraje o bonusový bod v prodloužení bez ohledu na výsledek v základní hrací době. Při zářijovém utkání v Přerově Jurík tak vydal pokyn gólmanovi, ať v případě střely na branku nezasahuje, což umožnilo domácím využít přesilovku a zvýšit na 5:0. Tím však skončil trest vsetínskému hráči a oslabení hostů se tak nepřeneslo už do prodloužení.

Hráči těžko něco vyčítat, v šestnácti prostě kouče poslouchat musí. Chování kouče ale dali sudí do zápisu a disciplinárka trestala za porušení zásady fair play zákazem činnosti na nejnižší hranici sazby, kterou řády v podobných případech stanoví. Jurík včera neuspěl ani s odvoláním k výkonnému výboru. Vedení českého hokeje až pod dojmem aféry zjistilo, že vymyslelo diletantské pravidlo, tak odrovnalo exemplárním trestem trenéra a okamžitě změnilo soutěžní řád, aby se tresty ze základní hrací doby do prodloužení nepřeváděly.