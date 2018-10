Hvězdně obsazené pražské derby! Poborský, Horváth či Hlinka jdou na Šmicera, Šilhavého a Vlasáka

A fanoušci se můžou těšit na opravdu zajímavá jména. S hokejkou se budou po ledě prohánět Jaroslav Bednář, Tomáš Vlasák, Viktor Ujčík nebo Jaroslav Hlinka, z fotbalistů pak svou účast přislíbili třeba Pavel Kuka, Vladimír Šmicer, Karel Poborský, Pavel Horváth, Horst Siegl či současný trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý.

„Na derby jsem se ve své kariéře vždycky těšil a teď se ho obzvlášť nemůžu dočkat, protože jsem ho už dlouho nehrál. Snad dorazí hodně lidí a zavzpomínají na dobu, kdy Sparta se Slavií hrály v extralize na nejvyšších příčkách," přeje si šestačtyřicetiletý Kolařík, který kariéru ukončil po minulé sezóně a nyní ve Slavii působí jako asistent trenéra u juniorů.

Dosud potvrzení aktéři rozlučky Pavla Kolaříka: Slavia Praha Pavel Kolařík Jaroslav Bednář Jiří Doležal Jiří Drtina Petr Jelínek Petr Kadlec Tomáš Kucharčík Roman Málek Jan Novák František Pomahač Michal Sup Marek Tomica Viktor Ujčík Tomáš Vlasák Pavel Kuka Luboš Kubík Jaroslav Šilhavý Vladimír Šmicer Jaroslav Černý *Roman Červenka Trenéři: Ladislav Slížek Richard Farda Tomáš Herstus Sparta Praha František Ptáček Pavel Šrek Petr Přikryl Jaroslav Nedvěd Jaroslav Hlinka Jiří Zelenka Jiří Novotný Karel Poborský Tomáš Jun Pavel Horváth Horst Siegl *Červenka dorazí, pokud nebude v nominaci reprezentace na turnaj Karjala, který bude v té době probíhat.

Se získáváním fotbalových internacionálů pro prestižní duel pomáhal Pavel Kuka, zakladatel a předseda charitativního sdružení Czech Team 96, jehož hlavní představitelé jsou bývalí fotbaloví reprezentanti, vicemistři Evropy z roku 1996.

Na rozdíl od Slavie, jejíž sestava je už takřka kompletní, ta sparťanská se bude ještě rozšiřovat. „Musíme hlavně zapracovat na omlazení soupisky, abychom byli silnější a Slavii mohli konkurovat. Její sestava je totiž opravdu našlapaná," přiznává někdejší vynikající útočník Jiří Zelenka, jenž se Spartou vyhrál jeden československý a tři české tituly.

POSLEDNÍ DERBY PAVLA KOLAŘÍKA! Hokejové a fotbalové osobnosti se budou loučit s kariérou slávistické legendy #72 v sobotu 10. listopadu od 18:30 v Edenu. Vstupenky sežete již nyní na https://t.co/UW439g309J, hráče představíme v příštím týdnu. Máte se na co těšit!🔴⚪️ pic.twitter.com/ClXBXtPGMz — HC Slavia Praha (@HCSlavia) 18. října 2018

Zatímco on se bude na ledě tradičně prohánět v útoku, bývalý kanonýr fotbalové Slavie Kuka se postaví do branky. „Jako kluk jsem si vždycky přál, že budu dělat hokejového brankáře a nastoupím i v derby. Teď se mi to konečně splní. Strašně se těším, i když to z mé strany asi bude velká ostuda," usmívá se Kuka a už přemýšlí, jak bude čelit sparťanským útokům.

Kuka vymýšlí cenu pro sparťany

„Musím si rozšířit betony a lapačku, aby mi to do ní padalo. Musím vymyslet nějakou pěknou cenu pro toho hráče soupeře, který mi puk do lapačky trefí. Ideálně odněkud zpoza modré," chechtá se Kuka.

„Uvidíme, s jakou cenou Pavel přijde. Když bude dobrá, snad mu tu lapačku trefím," nebrání se sázce Zelenka.

Kuka slibuje, že obě strany berou derby velmi prestižně. Rozhodně prý nebudou hrát na remízu, kterou občas benefiční utkání končí. „O domluvenou remízu v derby nikdo nestojí. Nebude to pouťák, chceme Spartu porazit. O tom svědčí i naše nominace, Sparta se ještě bude muset pochlapit," hecuje tábor soupeře.

Utkání se odehraje v sobotu 10. listopadu od 18:30 v Edenu. Jako hlavní sudí jej bude řídit někdejší slávistický hokejista Tomáš Micka, který dnes působí jako rozhodčí a řídí i zápasy tuzemské druhé nejvyšší soutěže. Vstupenka na stání stojí 100 korun, ta na sezení je o padesát korun dražší. Pořídit si je můžete zde.

Výtěžek z utkání poputuje na Nadační fond HC Slavia Praha, který podporuje mladé hokejisty klubu, kteří pocházejí ze sociálně slabších rodin.