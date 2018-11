Zázrak na ledě! Prohrávali 0:5, čtyři sekundy před koncem srovnali a dosáhli i na vítěznou branku

Domácí hokejisté prohrávali se Senicí po první třetině už 0:5. Po druhé třetině bylo stále 2:5 pro hosty, aby domácí čtyři vteřiny před koncem vyrovnali při power play na 5:5. Hráči obou týmů už asi mysleli na prodloužení, když Libor Káčer hned po buly ve středovém kruhu vystřelil a překvapil hostujícího brankáře střelou k tyči. To vše jedinou vteřinu před koncem.

Domácí hráči okamžitě slavili, jak čeští hokejisté v Naganu, když je rozhodčí musel upozornit, že dojde ještě k jednomu vhazování. Tomu už hráči téměř nevěnovali žádnou pozornost a pokračovali v oslavách.

„Vítězný gól jsem ani neviděl. Už jsem zvažoval, jak budeme hrát v prodloužení a najednou jsem viděl, že kluci radostí naskákali na led. Až tehdy jsem pochopil, že jsme zvítězili," řekl trenér Partizánskeho Marek Adamík. „Takové utkání ještě nikdo z nás nezažil. Byl to nejlepší moment v mé kariéře," dodal trenér.

Partizánske hraje až třetí nejvyšší slovenskou soutěž, hráči chodí do práce nebo studují a společně trénují jen dvakrát do týdne. „Někteří hráči byli ještě před utkáním v práci. Proto takové vítězství chutná dvojnásob. V šatně byla velká euforie," přiznal Adamík. „Pro kluky, kteří u nás hrají za pivo a klobásu, to byl velký den, o němž budou jednou vyprávět dětem a vnoučatům," řekl trenér.