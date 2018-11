Kapitán řádil a Plzeň v Lize mistrů dál válí. Zabili jsme dvě mouchy jednou ranou, tvrdí

Do branky vám tentokrát spadlo dá říct úplně všechno.

Všichni o mě říkají, že jsem střelec, ale já se za něj nepovažuju. Vždycky rád dělám hru. Konečně ale přišel zápas, kdy mi to tam napadalo. Já se v posledních zápasech trápil, i když nějaký gól jsem občas dal, ale nebylo to prostě ono. Chyběla mi lehkost, takové procento do sta.

Nakoplo vás proměněné trestné střílení z 16. minuty?

Vždycky to je pouze o hlavě. Jak ji má člověk nastavenou, funguje potom i tělo. Samozřejmě když dáte na začátku gól z nájezdu, hlava se uvolní a hraje se úplně jinak. Jenom doufám, že na to navážu hned v pátek v Mladé Boleslavi, protože zápas pro nás bude ohromně důležitý.

Vysokou výhrou si celý tým pořádně zvedl sebevědomí.

My jsme v předchozích zápasech vždycky v něčem soupeře převyšovali, ale scházeli nám góly. Proto mě hrozně těší, že jsme odvetu s Bolzanem zvládli. Zabili jsme dvě mouchy jednou ranou. Postoupili jsme v Lize mistrů dál, což jsme si moc přáli a zároveň zjistili, že góly dokážeme střílet.

Ukázal se v zápase rozdíl v kvalitě mezi českou extraligou a EBEL ligou?

Je to možné, nechci ale vůbec snižovat kluky z Bolzana. Mají svoji kvalitu, jsou to urputní hráči, ale nám zápas prostě vyšel. Obrovský dík patří také divákům, i na tenhle zápas jich přišlo hodně. Jsem rád, že s námi fanoušci drží basu. Potřebujeme je.

1, 2, 3, 4 🎯Čtyři trefy našeho kapitána proti Bolzanu aneb Show Milana Gulaše v @championshockey 🚨 #ChampionsGoBeyond #PLZvsHCB pic.twitter.com/tSk0srGtNc — HC Škoda Plzeň (@HC_Plzen) 21. listopadu 2018

V letošním ročníku Ligy mistrů jste ještě ani jednou neprohráli, přitom jste proklouzli už mezi nejlepších osm mužstev. Finále není daleko...

Postupu si hrozně vážím. Hrozně moc mě láká celou Ligu mistrů vyhrát. Ve Färjestadu jsem ji hrál každý rok a soutěž mě hodně baví. Přál jsem si, abychom se v dalším kole utkali se Skellefteou, kde působí můj bývalý trenér z Färjestadu. Jde o skvělý tým, hrál jsem proti němu řadu zápasů. Další obohacující zkušenost pro nás.

Cítíte, že se prestiž Ligy mistrů zvyšuje?

Ve Švédsku se pořád bere asi víc než u nás v Česku, i když diváků taky tolik nechodí. Ale zápasy jsou kvalitní. Je to super srovnání s ostatními ligami. Doufám, že českému hokeji děláme dobré jméno.

Čestné buly obstaral před zápasem jedenaosmdesátiletý Jaroslav Pavlů, bývalý skvělý útočník, který v minulosti nastupoval za Plzeň i Bolzano. Jaké bylo setkání s ním?

Já jsem akorát dával pozor, aby neuklouznul, protože už je to starší pán. Je to ale paráda pro jejich rodinu, v Bolzanu házel buly jeho syn, dneska zase on.