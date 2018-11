K aktuálně poslednímu týmu druhé švédské ligy by se měl pražský rodák připojit v pátek a působit by v něm měl do konce probíhající sezony.

Někdejší útočník pražské Sparty, který kvůli zánětu srdečního svalu musel vynechat celý ročník 2016/17, se o návrat následně se pokoušel na farmě Montrealu. Pak odehrál 18 utkání za Slovan Bratislava v Kontinentální hokejové lize.

Letos chtěl oživit svou kariéru v Hradci Králové v české extralize. S Mountfieldem v létě podepsal roční kontrakt s opcí, ten byl ale ještě před startem sezony kvůli Réwayovým zdravotním komplikacím svalového charakteru zrušen.

Následně se zapojil do tréninku se slovenským třetiligovým celkem Dolným Kubínem. Odehrál za něj dva zápasy, v nichž si připsal sedm asistencí. Pak ale o Réwayovi opět přestalo být slyšet.

Nyní tedy pro bronzového medailistu z juniorského MS v roce 2015 přichází další šance. Možná ta úplně poslední...