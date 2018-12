Brno se s LM rozloučilo debaklem

Hokejisté Komety Brno prohráli v odvetě čtvrtfinále play off Ligy mistrů na ledě dvojnásobného vítěze této soutěže Frölundy 1:6. Domácí Indians tak potvrdili postup do semifinále po úvodní výhře na ledě českého šampiona 4:1. Jedinou branku Brna dnes vstřelil hned v úvodu zápasu mladík Erik Meluzín, od druhé třetiny už se ale hrálo podle švédských not. Frölunda se v boji o finále utká v lednu s Plzní.