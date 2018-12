Zahodili jsme šanci na vítězství, litoval Švéd Möller po nezdaru v Plzni

„Samozřejmě, že se po porážce necítím dobře, zvlášť potom, co jsme měli vítězství na dosah," posteskl si švédský křídelník, jenž je v tomto ročníku soutěže se sedmi trefami a čtyřmi asistencemi nejproduktivnějším hráčem mužstva.

Skelleftea v úvodním domácím souboji smazala tříbrankový deficit, a nakonec s Plzní remizovala 3:3. Sílu ukázala i v odvetě.

„V prvním zápase hrál soupeř hodně na dlouhé přihrávky, takže se dostával do přečíslení. Tentokrát jsme na to byli připraveni. Říkali jsme si, že bychom měli hrát disciplinovaně hlavně bez puku. A myslím, že jsme to splnili do puntíku, proto se soupeř moc nedostával do šancí. A my si naopak nějaké vytvořili díky nahazovaní kotouče do útočného pásma," prohlásil.

Aktuálně desátému celku švédské ligy přesto zůstal postup mezi nejlepší čtyři celky Champions League zapovězen. Do boje o finále vyrazí proti Frölundě borci z Plzně. „Hráli spolu dva dobré týmy. Dostali jsme šanci na vítězství, ale zahodili ji," dodal Möller.