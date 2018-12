Bednář se vrací na led a přemluvil i Hlinku. Koho posílí legendy českého hokeje?

Oba nastupovali za národní tým, získali s ním medaile ze světových šampionátů a patří k nejlepším českým hokejistům posledních let. Dnes dvaačtyřicetiletí útočníci Jaroslav Hlinka s Jaroslavem Bednářem spolu na konci minulého tisíciletí nastupovali dvě sezony za pražskou Spartu a nyní by se jako hráči měli opět sejít v jednom týmu. Ve druholigovém Vrchlabí, které by rádo postoupilo do Chance ligy.