Porážka na úvod! Oceláři na Spengler Cupu dlouho trápili ruského obra, padli až v nájezdech

"Před zápasem jsme očekávali těžký duel. Věděli jsme o síle Magnitogorsku. V KHL patří k nejlepším týmům. Po tom průběhu si myslím, že jsme měli víc než na bod. Kluci odehráli parádní zápas, jak po taktické, tak bojovné stránce. Fantastický byl Šimon Hrubec, který má obrovskou zásluhu na získaném bodu," řekl klubovému webu Ocelářů asistent trenéra Jiří Raszka.

Kouč Josef Jandač, s kterým na lavičce Magnitogorsku působí i asistent Jiří Kalous, nechal při vstupu do turnaje odpočívat dva zlaté medailisty z únorových olympijských her z Pchjongčchangu - brankáře Vasilije Košečkina a kanonýra Sergeje Mozjakina.

Jeho tým sice začal náporem, ale v úvodním dějství nakonec byli střelecky aktivnější Oceláři. Největší šanci měl ve 13. minutě Růžička, který ale bekhendovým blafákem na gólmana Zagidulina nevyzrál. Za dvě minuty na druhé straně kryl Hrubec rovněž bekhendové zakončení aktivního českého krajánka Bulíře.

Na úvod Spengler Cupu si připisujeme jeden bod za prohru v nájezdech. #SpenglerCup pic.twitter.com/qBI63kLjhq — HC Oceláři Třinec (@hcocelaricz) 26. prosince 2018

Třinec ještě v úvodní třetině nevyužil první přesilovku utkání při trestu Viktora Antipina, ale ve 23. minutě už v další početní výhodě udeřil. Při Pakarinenově pobytu na trestné lavici tečoval Rothovu přihrávku úspěšně Adamský.

Při Bukartsově vyloučení se Oceláři první přesilovce Metallurgu ubránili a mohli zvýšit. Po Marcinkově práci ujel Růžička, ale trefil jen Zagidulinův levý beton. Hrubec pokusy Magnitogorsku likvidoval a poradil si i s nepříjemnou tečí Denise Platonova. Třinec držel náskok i po Hrňově trestu a v 36. minutě neproměnil v úniku možnost na zvýšení Svačina.

🚨 GÓÓÓL! Prvním střelcem letošního Spengler Cupu je MARTIN ADAMSKÝ! #SpenglerCup pic.twitter.com/h8j7zsJXI8 — HC Oceláři Třinec (@hcocelaricz) 26. prosince 2018

Ve třetí třetině se Metallurg tlačil za vyrovnáním a měl převahu. Při Galvinšově trestu se Oceláři ubránili, ale v 53. minutě po Rasmussenově přihrávce z levého kruhu vyrovnal Matuškin. Hrubec pak podržel svůj tým při šancích Vereščagina a Pakarinena, Zagidulin byl také při výpadech Ocelářů bezchybný.

"Ve druhé třetině jsme měli několik samostatných nájezdů. Kdybychom tam možná odskočili na rozdíl dvou branek, tak by se nám lépe dýchalo a oni by museli otevřít hru. To se nepovedlo, odehráli jsme však velice dobré utkání. Byly pasáže, kdy nás oni zatlačili, především ve třetí třetině," uvedl Raszka.

Nastavení nerozhodlo a v rozstřelu se trefil ze šesti exekutorů pouze Ljubimov. Kváča, který na nájezdy vyměnil Hrubce, se navíc při zákroku proti Matuškinovi ve třetí sérii zranil. "Nájezdy jsou loterie, buď to vyjde, nebo ne. Kluci si dokázali, že mohou hrát s nejlepšími evropskými týmy, tohle nás může posunout zase dál," dodal Raszka..