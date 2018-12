Bod s Magnitogorskem je pro nás úžasný, libuje si gólman Hrubec

"Spengler Cup se snad ani nedá nebrat vážně, takže bylo jasné, že Magnitogorsk přijede v plné sestavě, co mají k dispozici. Pro nás je to úžasný bod. Kdyby nám to někdo řekl před zápasem, tak 1:1 po základní době bereme všemi deseti," řekl v rozhovoru pro klubový web gólman Šimon Hrubec, který byl velkou oporou Ocelářů.

Výsledek předčil očekávání, Metallurg byl favoritem. "Asi ano, ale myslím, že jsme hráli i fakt skvělý hokej. Kluci makali, blokovali, bruslili... Nemyslím si, že by byl vidět nějak velký a markantní rozdíl mezi Magnitogorskem a námi," porovnával sedmadvacetiletý člen reprezentačního kádru.

Útočník Třince Aron Chmielewski (vlevo) v souboji s Romanem Ljubimovem z Magnitogorsku.

Gian Ehrenzeller

"Je tedy škoda, že jsme si ten gól dali nešťastně sami, ale zase na druhou stranu jsme tam měli kolikrát tolik štěstí, že vymlouvat se na nějakou smůlu, to by asi nebylo moc pokorné," prohlásil Hrubec, jehož tým přišel o výhru až v končící 53. minutě, kdy inkasoval z hole Maxima Matuškina.

"Byla to docela obyčejná střela z úhlu, jenže bek to chtěl zblokovat, aby to šlo nahoru do ochranné sítě. A ten blok nepřišel tak vysoko, přehouplo se to přes špičku hole a na to už se nedá moc reagovat," mrzel Hrubce smolný okamžik.

Nájezdy odchytal jeho dnešní náhradník Petr Kváča. "Já o to střídání poprosil, protože přece jen, jak jsme sem přijeli, necítím se zdravotně v pohodě. Utkání mě stálo spoustu sil a 'Kvaky' chytá nájezdy skvěle, tak jsem si říkal, proč by do toho nešel. Bohužel se při nich zranil, což mě strašně moc mrzí. Jen doufám, že se brzy uzdraví," přál si Hrubec.

Denise Platonova (vpravo) sleduje Tomáš Kundrátek (č. 84) i třinecký brankář Šimon Hrubec.

Gian Ehrenzeller

Sám přiznal, že se přes den necítil vůbec dobře. "Říkal jsem to i klukům v šatně, že jsem se cítil špatně už asi od půl čtvrté. Spát jsem nemohl, nevím, zda je to tím řídkým vzduchem, ale špatně se mi tady dýchá. Praskaly mi také věci na výstroji, nějaké se mi ztratily, říkal jsem si, že to je fakt den blbec. Ale kustod mi říkal, že to třeba bude odpoledne lepší a bylo to tak," přiblížil Hrubec.

Na tradičním podniku se musí účastníci vypořádat s nadmořskou výškou, jež sahá až téměř k 1600 metrům. "Včera, když jsme přijeli na trénink, tak jsme všichni umírali a jen si tak říkali, že to je, jak kdybychom měsíc netrénovali. Je to vše jen tím vzduchem; ten trénink měl obrovské tempo a pak ten kyslík chybí," popsal Hrubec.

"Je to možná taková tajná zbraň Davosu a dodává to turnaji, který není vůbec jednoduchý, určitou specifičnost, protože znát je to opravdu hodně," doplnil Hrubec.

🚨 GÓÓÓL! Prvním střelcem letošního Spengler Cupu je MARTIN ADAMSKÝ! #SpenglerCup pic.twitter.com/h8j7zsJXI8 — HC Oceláři Třinec (@hcocelaricz) 26. prosince 2018

Jakožto poražený tým musí Oceláři nastoupit hned následující den. Ve skupině Torriani je ve čtvrtek čeká finský celek KalPa Kuopio. "Popravdě ze zeměpisu nevím, jak vysoko je položené Kuopio, ale jestliže dorazili až dnes a budou v podobné situaci jako my, může pro ně být první třetina také hodně těžká. Bylo by fajn na ně vlétnout, než se rozdýchají," řekl Hrubec.