Skandál kolem Bokroše bobtná. Neuvěřitelné, kolik zla napáchal, stěžují si na Slovensku

Velký poprask vzbudila nejen na Slovensku ostrá kritika na adresu kouče tamní hokejové reprezentace do 20 let Ernesta Bokroše. Po pro Slováky neúspěšném šampionátu v Kanadě se do něj pustili na sociálních sítích reprezentanti Martin Pospíšil a Miloš Fafrák. Po jejich vyjádření se u východních sousedů spustila další lavina negativních reakcí na metody trenéra slovenské dvacítky.

Zklamaní hokejisté Slovenska po vyřazení ve čtvrtfinále na MS do 20 let.

„Nevěřil jsem starším bratrům Kristiánovi a Michalovi, když mi vyprávěli, co je Bokroš za kreaturu, respektive, co se dělo Kristiánovi na MS před pár lety, jak ho ponižoval," napsal Pospíšil na Facebooku. „Tak špatného trenéra jako pana Bokroše, jsem ještě neměl," podpořil jeho slova Fafrák.

V reakci na to se ozvali další hráči a rodiče s podobnými zkušenostmi. „Mého syna povolali po intervenci funkcionářů do projektu (slovenské dvacítky). Po týdnu nám volal, že už tam nechce zůstat. Bokroš mu totálně odjebal psychiku, a když jsme se na něj byli podívat, byl jako vyměněný. Najednou zapomněl hrát hokej," cituje server sportky.sk pana Slávika, rodiče jednoho z mladých hokejistů.

K němu se přidal i otec Davida Nováka, který působil ve slovenské dvacítce v letech 2014–2016.

„Kromě jiných nenormálních věcí masér mužstva napadl mého syna v šatně a skoro před všemi hráči mu rozbil pěstí pusu. A to jen za to, že po něm chtěl bundu na trénink venku, protože pršelo. O 20 minut později mi telefonuje velký pan trenér (Bokroš), že můj syn napadl maséra a posílá ho domů. Když jsem mu vysvětlil, jak se to stalo a že jdu podat trestní oznámení na maséra, prosil mě, ať to nedělám," uvedl.

V podobném duchu se vyjádřil také bývalý hráč Miroslav Ďurák: „Martine, plně tě podporuji a přesně vím, co jsi prožíval. Mně dělal to samé a stálo mně to místo ve Zlíně a dále v Čechách. Tolik zla, co tento pán napáchal, to snad ani není možné. A přitom stále pracuje u mládeže."