Slovenský skandál má pokračování. Tiskovka s Bokrošem byla fraška, tvrdí reprezentant Pospíšil

„Stále si já a Miloš Fafrák stojíme za svým prohlášením a vždy budeme. Je to náš názor a nikoho jiného. To, co se odehrálo na tiskovce, byla z mého pohledu jedna velká fraška. Škoda, že jsem tam nemohl být," napsal Pospíšil na svůj facebookový profil.

Jak vše začalo?

„Chtěl bych se vyjádřit přes svou oficiální stránku na Facebooku a ne skrz placené články, jako to pan trenér Bokroš dělal před i během mistrovství světa," odstartoval výbušnou událost devatenáctiletý útočník o víkendu. "Nevěřil jsem starším bratrům Kristiánovi a Michalovi, když mi vyprávěli, co je Bokroš za kreaturu." Padala silná slova, obvinění.

Ke kritice se přidal také Miloš Fafrák, Pospíšilův spoluhráč z reprezentační dvacítky. „Tak špatného trenéra jako pana Bokroše jsem ještě neměl. Z výstroje, kterou jsem si objednal, jsem dostal jen hokejky. Zbytek mi byl odebrán, uložen do skladu a od té doby jsem ho už neviděl," napsal také na facebook.

Bokroš přes víkend mlčel, promluvil v pondělí na odpolední tiskové konferenci. „Trénuju už 27 let a teď na mě vysypali kýbl hnoje hráči, kteří se mnou měli nějaký problém," uvedl trenér s tím, že za těchto podmínek ztrácí chuť pokračovat.

Na tiskové konferenci po boku kouče vystoupili také účastníci světového šampionátu. „Já bych jen řekl, že některé věci se asi nemají vytahovat z kabiny. I když některé věci skutečně nefungovaly, my jsme tam byli od toho, abychom hráli hokej," nechal se slyšet Martin Feherváry. Tento postoj nenadchnul Pospíšila.

„Z hráčů jsem osobně zklamaný, byli tam (na tiskové konferenci) zbytečně a v podstatě nic dohromady neřekli. Na druhou stranu chápu, že v 19 letech se takové věci nechce řešit každému. Přišlo mi strašně hodně zpráv od fanoušků a hokejistů, co ho (Bokroše) zažili, souhlasí se mnou a stojí při mně," dodává Pospíšil.

Jak celý skandál skončí?