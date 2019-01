A je jasno. Český hokejový brankář Miroslav Svoboda bude po předčasném konci angažmá na farmě v Nashvillu působit v celku úřadujícího finského vicemistra Tappara Tampere. Třiadvacetiletý odchovanec Vsetína se podle oficiálních stránek klubu dohodl na smlouvě do konce sezony.

Miroslav Svoboda se vrací do Evropy.

"Řešilo se to asi měsíc a půl, nejdřív jsme museli vyjednat ukončení kontraktu s Nashvillem, což nebylo snadné. Variant pak bylo víc, poté se ale objevila nabídka z Tappary Tampere, která Míru zaujala," řekl serveru hokej.cz Vladimír Vůjtek mladší ze společnosti Eurohockey Services, která Svobodu zastupuje.

Tappara má na soupisce na pozicích gólmanů také jednadvacetiletého Christiana Heljanka a o 19 let staršího Niklase Bäckströma. "Zástupci Tappary chtěli kvalitního brankáře, Míra v Tampere dokončí sezonu. Dobře ví, že musí zabojovat a potvrdit kvality. Šanci určitě dostane," podotkl Vůjtek.

Svoboda podepsal s Nashvillem loni v dubnu dvouletou dvoucestnou smlouvu a vydal se do zámoří z Plzně. Nastupoval na druhé farmě Predators v ECHL a odchytal 14 zápasů s průměrem 3,14 obdržené branky na zápas a s úspěšností zákroků 91 procenta. Přestože o patro výš v Milwaukee v AHL šanci nedostal, dočkal se jednou v sezoně pozvánky do prvního týmu Nashvillu.

Svoboda byl při zranění jedničky Pekky Rinneho narychlo povolán z ECHL před duelem Nashvillu hraném 20. října v Edmontonu, kde při výhře 3:0 sledoval z lavičky počínání Juuseho Sarose. Potom putoval zpět do Atlanty.

"Míra tam loni odcházel s cílem poprat se o NHL, měl být třetím brankářem organizace s tím, že bude jedničkou na farmě. Ovšem situace se vyvinula trošku jinak. Klub poslal Svobodu do East Coast Hockey League, Míra chytal za Atlantu a neviděl perspektivu, že by se to mohlo změnit," uvedl Vůjtek.

Svobodu draftoval před čtyřmi lety Edmonton na 208. pozici, za mořem ale do této sezony nechytal. Od sezony 2012/13 byl hráčem Třince, místo extraligy však působil převážně v první lize. Předloni pomohl Jihlavě k postupu do extraligy. V minulé sezoně v Plzni vychytal v 47 zápasech základní části 33 vítězství, což bylo suverénně nejvíce ze všech extraligových gólmanů.

V průměru inkasoval 2,1 branky na utkání při úspěšnosti zákroků 92,57 procenta. Pětkrát udržel čisté konto. Ve vyřazovacích bojích zasáhl Svoboda do deseti zápasů, dostal v průměru 2,25 gólu na utkání, úspěšnost měl 91,02 procenta a dvakrát vychytal nulu. Na kontě má i jeden start v české reprezentaci.

"Chtěl se někam posunout, ale v Nashvillu se to nedařilo. Míra nebyl spokojený, v Atlantě neměl ani trenéra brankářů. Bylo to něco jiného, než co mu vyhovovalo dřív, když spolupracoval s Petrem Jarošem nebo Rudolfem Pejcharem," dodal Vůjtek.