Čeští hokejisté budou obhajovat titul mistrů světa. Uspějí v Kanadě?

Hokejový nároďák by si z nich mohl vzít příklad. Zatímco na medaili z mistrovství světa čeká už sedm let, kolegové v rybníkovém hokeji se chystají na obhajobu zlata. Tým Starý pušky ze Žďáru nad Sázavou loni na světovém šampionátu v Kanadě senzačně vyhrál. Za měsíc do zámoří zamíří znovu. Účast si zajistil o minulém víkendu, když zopakoval vítězství na mistrovství republiky v Praze. Ví ale, že dosáhnout na zlato bude mnohem těžší než minule. „Loni od nás nic nečekali, teď už budou nachystaní líp,“ ví jedna z opor Jiří Plachý.

A líp připravení byly na Starý pušky už týmy na tuzemském šampionátu. I tady se proti favoritům chtěl každý vytáhnout. "Starý pušky se díky loňskému úspěchu zasloužily o to, že zájem o rybníkový hokej roste. Na mistrovství republiky se přihlásilo 15 nových týmů, kvalita šla nahoru," říká prezident České asociace rybníkového hokeje Matúš Kočiš.

Na rozdíl od loňska, kdy byly na MČR i MS nováčky a nevěděly, do čeho jdou, už Starý pušky tuší, co je čeká. A že pravidla, podle kterých se hraje v Praze, v Kanadě neplatí. „Tady, když je faul, když se hraje do těla nebo vysokým pukem trefím protihráče, tak se gól připisuje soupeři. To v Kanadě není. Tam se hraje normálně do těla a vysoký puk se nepřipisuje jako gól," vysvětluje další z týmu Miroslav Bukáček.

Nalézt lze i další rozdíly? Zatímco mistrovství České republiky se hraje na zimním stadionu, světový šampionát na přírodních plochách. V Praze hráčům led uklízí rolba, v Kanadě musí občas sami přiložit ruku k dílu a popadnout do ruky hrabla.

Výběr z pravidel rybníkového hokeje Hraje se na 2x15 minut, se čtyřmi hráči, bez brankáře. Branky jsou o hodně menší než v ledním hokeji. Délka je standardní 1,83 m, ale výška je pouze 0,3 m. Nepoužívají se typičtí rozhodčí; místo toho se označují jako "pozorovatelé". Menší trest znamená gól ve prospěch druhého týmu. Větší trest nebo cokoliv, co ohrožuje bezpečnost hráčů, dobrovolníků nebo pozorovatelů znamená vyloučení hráče z turnaje.

Mistrovství světa v rybníkovém hokeji, na kterém budou Starý pušky obhajovat zlaté medaile, se uskuteční od 14. do 17. února.