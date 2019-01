Týmy ve Švédsku by se od nás mohly učit, jak se tady fandí, opěvoval Frodl plzeňské fandy

Tým vstoupil do utkání zakřiknutě, co se v úvodu stalo?

Těžko říct. Já se soustředil na chytání, takže tohle je otázka spíš na trenéry. Možná to bylo způsobené i jiným stylem hokeje, protože Švédové jsou fakt nalítaní. I před týdnem v prvním zápase nám dlouho trvalo si na to zvyknout. Ale jak ve Švédsku, tak i tady jsme se jim pak naprosto vyrovnali, bohužel skóre bylo proti nám.

První gól jste inkasoval zkraje čtvrté minuty po krásné individuální akci Ryana Lasche. Jak jste celou situaci z branky viděl?

Jel na mě sám ze strany a naznačil střelu. Já si kleknul a on strašně rychle objel bránu... Ne nadarmo je nejproduktivnějším hráčem týmu.

Brankář Plzně Dominik Frodl likviduje střelu Samuela Fagema z Frölundy.

Miroslav Chaloupka, ČTK

V utkání jste však chytal velmi dobře. Jak jste se cítil v bráně?

Dobře. Na začátku jsem měl nějaké zákroky, které mi pomohly. Myslím, že ode mě i celého týmu to byl dobrý zápas. Škoda jen dvou gólů ve třetí třetině, které možná kazí dojem z našeho výkonu.

Ten ale hodně ocenili plzeňští fanoušci, kteří vám navzdory porážce a vyřazení mohutně aplaudovali.

Fanouškům patří velký dík, že po zápase zůstali a takhle nám tleskali. Na konci obíhala arénou i mexická vlna. Prostě skvělé. V obou zápasech jsme byli minimálně vyrovnaným soupeřem Frölundy, v odvetě jsme trefili snad čtyři tyčky, jenže oni skóre zlomili dvěma góly na začátku třetí třetiny. Ale všichni lidi museli vidět, že jsme bojovali a hráli super.

Matyáš Kantner (vlevo) z Plzně v souboji se Simonem Hjalmarssonem z Frölundy.

Miroslav Chaloupka, ČTK

V závěru bylo o postupujícím už jasno, přesto jste makali až do poslední vteřiny a chtěli fanoušky potěšit dalšími góly.

Přišlo dnes pět tisíc lidí, což je neskutečné. Týmy ve Švédsku by se od nás mohly učit, jak to lidi tady prožívají a fandí. Bylo by špatně, kdybychom to odevzdali. Narazili jsme možná na nejlepší tým Evropy, když pominu KHL. Mužstvo, které by Ligu mistrů mělo asi vyhrát.

V soutěži jste došli až do semifinále, finálové brány ale nerozrazili. Jaké pocity se teď ve vás mísí?

Mrzí mě to, ale věděli jsme, že máme tříbrankový deficit z prvního utkání. Takže jsme šli do toho zápasu s tím, že nemáme co ztratit a pokusíme se o malý zázrak. Jsme zklamaní, ale kdybychom měli prohrát o gól v součtu, tak bychom tady byli mnohem smutnější. Semifinále Ligy mistrů je skvělý úspěch. Trenéři nás za to pochválí, protože v Evropě skončit třetí je výborné. Udělali jsme dobré jméno i českému hokeji.