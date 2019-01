Lundqvist? Třeba ještě přijede. Zavolám mu, jestli by si nedali v létě přátelák, žertoval Gulaš

„Velký úspěch. „Jsem na naše mužstvo pyšný. Celou Ligu mistrů jsme odehráli perfektně a drželi si herní standard. Kdyby nám někdo před sezonou řekl, že budeme v semifinále, asi bychom mu nevěřili," ujišťoval kapitán Milan Gulaš.

Škoda předvedla v tomto ročníku soutěže opravdu skvělou jízdu. V základní skupině vyzvala švýcarské Lugano i loňského vítěze Champions League z Jyväskylä. V play off narazila na nebezpečnou Skellefteu, přesto za celou dobu ani jednou neprohrála! „Šli jsme pokorně, kolo od kola a přehrávali kvalitní soupeře. Nechtěli jsme měnit herní plán, snažili se hrát stejným stylem jako v extralize a dařilo se to," těší ostříleného křídelníka.

Fanoušci Plzně během odvety s Frölundou.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Plzeňské tažení zastavila až v semifinále Frölunda. Špičkový evropský celek dokázal loni v úžasném dvojzápase vyřadit Liberec, předtím ale Ligu mistrů dvakrát po sobě ovládl a na trofej si dělá zálusk potřetí. Na západě Čech ukázal velkou kvalitu. „Dělali nám problémy jejich útočníci a celkově přechod do útočného pásma, protože jejich rychlost je fenomenální," přiznal Gulaš.

Český zástupce doháněl tříbrankové manko z prvního utkání. Chtěl brzy vstřelit gól a švédského soka znervóznit, jenže se stal pravý opak. „Zkraje jsme měli možná větší respekt a nehráli to, co jsme chtěli. Ve druhé třetině jsme obraz hry obrátili a ve třetí měli trochu navrch. Jenže Frölunda si to uměla pohlídat," ušklíbl se.

Indians působili v Plzni sebevědomě. Byli hodně aktivní, přestože si přivezli z Göteborgu pohodlný náskok. „To je zkrátka jejich styl hokeje. Beci podporují útok. Je jedno, kdo je útočník a bek. Na kterého obránce to zrovna vyjde, ten ofenzívu podporuje. To je pak pro útok strašná výhoda. Tohle bychom mohli aplikovat i v naší hře," přeje si odchovanec českobudějovického hokeje, jehož mužstvo udělalo velmi dobrou reklamu českému hokeji a do budoucna si odneslo velmi cenné zkušenosti.

„Naši kluci viděli, jak jsou na tom mladí hráči v zahraničí individuálně, jak bruslí...," utrousil kouč Ladislav Čihák. „Přesně takhle se hraje špičkový, moderní hokej. Všechno v absolutní rychlosti. Já osobně beru Ligu mistrů hodně prestižně, někdy je tempo hry na úrovni reprezentace," přitakal Gulaš, jenž čtyři roky oblékal dres Färjestadu.

Na své si v úterý odpoledne přišli i diváci, vždyť kádr Frölundy byl prošpikovanými samými zvučnými jmény včetně švédské ikony Joela Lundqvista, jenž v šestatřiceti letech na ledě stále válí.

„Třeba ještě přijede. Já mu zítra zavolám a můžeme domluvit, jestli by si nechtěli dát v létě přátelák," žertoval Gulaš a poté už přešel na vážnější tón. „Má tři zlata z mistrovství světa, pro lidi to byl bonbonek, vždyť takoví hráči se sem jen tak nedostanou. Klobouk dolů před ním, má svůj věk a jejich liga je absolutně rychlá. Přesto má týmu pořád co dát," dodal.