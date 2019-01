Hlinka a Bednář válčili za Krakonoše. Na ledě jsme se trochu hledali, přiznávali matadoři

Pro Krakonošovo město to byl sváteční den. Zdejšími hvězdami jsou olympijští medailisté Eva Samková či Michal Krčmář, do místní historie se teď chtějí zapsat i majitelé celkem třinácti extraligových medailí.

„Nastupují borci se stovkami zápasů v extralize či NHL," vyzdvihl je domácí hlasatel před úvodním buly na stadionu, kam dorazilo necelých čtrnáct stovek natěšených fanoušků.

Oba veteráni naskočili na led hned při druhém střídání ve formaci s o dvacet let mladším Jiřím Hozákem. „Nebyl jsem nervózní, táta mi říkal, ať si to hlavně užiju," těšil se na souhru se zkušenými borci.

Mistrák hráli poprvé od jara loňského roku

Velezkušení pardálové hráli mistrák poprvé od jara loňského roku a dlouhá přestávka byla na začátku patrná. „Oba jsme se na ledě trochu hledali. Ono to chce čas, nejde nastoupit jen tak z voleje a hrát super," připustil Jaroslav Hlinka. Ostatně bývalí reprezentanti byli na ledě při prvních dvou inkasovaných gólech.

„Asi to bylo vidět, že po devíti měsících to nebyla žádná sranda. Nohy nám vůbec nešly, ale zaplať pánbůh to kluci urvali. Mužstvu jsme moc nepomohli, ale ono se to rozjede," zhodnotil sebekriticky Bednář, který chce jako sportovní manažer Hradce Králové dotáhnout Vrchlabí coby hradeckou farmu do první ligy.

„Naši jsou nějací nervózní," poznamenal na tribuně po první třetině jeden z příznivců, který chodí na místní hokej už přes padesát let.

Že druhá liga není žádná selanka, to potvrdila hned první minuta druhé třetiny, kdy na nosítkách po faulu domácího Lukáše Kastnera skončil Dominik Zumr. V polovině utkání pak předvedli regulérní bitku domácí Jiří Vašíček s Markem Němcem. „Bylo to drama se vším všudy," ocenil Hlinka.

Dostávali se do tempa

A když například Bednáře ve druhé třetině jeden ze soupeřů štrejchnul hokejkou do helmy, jen se naštvaně a vyčítavě podíval na sudího...

Jak však ubíhaly minuty, oba čtyřicátníci se dostávali do tempa. A ve třetí třetině už hostující obraně několikrát zatopili. Hlinka se nakonec zapsal i do statistik, když nahrál na rozhodující gól Janu Bergerovi.

„Bylo to s dobrým koncem pro nás," uzavřel Hlinka. „Jsem rád, že to kluci urvali za nás a že mužstvo ukázalo svou sílu," dodal Bednář, který si pak se svým parťákem užíval bouřlivé oslavy. „Bylo to podobné jako v Hradci. Jsou tady úžasní fanoušci. Ta atmosféra je tady úžasná, fanouškům patří obrovský dík," zakončil „Bedýnka" a spěchal do šatny za novými parťáky.