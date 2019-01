Obdiv a respekt! Hokejisté se těší na světový šampionát v para hokeji v Ostravě

Dva významné hokejové turnaje bude v letošním roce hostit Ostrava. Na konci roku se v Ostravar Aréně a v třinecké Werk Aréně uskuteční světový šampionát hokejistů do 20 let, na přelomu dubna a května (25. dubna až 4. května) hostí Ostrava jistě neméně zajímavé mistrovství světa v para (sledge) hokeji.

Do Ostravy se světový šampionát na speciálních saních vrací po deseti letech. „Para hokej je nejdynamičtěji rozvíjející se paralympijský sport a jsme velmi rádi, že tato prestižní akce se bude konat zrovna v Ostravě, protože srdce Ostravanů bijí pro sport," uvedl přímo na ledové ploše domovského stánku Vítkovic předseda organizačního týmu Jiří Šindler.

Ambasadorem turnaje, kterého se zúčastní kromě české reprezentace ještě týmy Kanady, USA, Norska, Itálie, Švédska, Koreje a Japonska, je gólmanská legenda Dominik Hašek. „Jsou to dva tři měsíce, kdy mě organizátoři oslovili s touto nabídkou. Vůbec jsem neváhal, obzvláště, když se mistrovství bude hrát v hale, kde jsem získal svůj poslední extraligový titul," připomněl Hašek sezonu 2009/2010, kdy Pardubice porazily ve finále Vítkovice.

Dominik Hašek vyzkoušel saně na para hokej

Sport.cz

„Mám známého, Martina Zikmunda, který para hokej hraje. Od něj vím, že to ti kluci mají opravdu těžké. Mají neskutečně silné ruce a dokáží zvládnout pořádnou rychlost," uvedl Hašek, kterého pochopitelně nejvíce přitahuje práce gólmanů. „Zajímá mě, jak chytají, jak situace řeší, na vlastní oči jsem to nikdy neviděl. I v para hokeji se hráči na brankáře určitě hodně spoléhají. Jsou tady ale o hodně níže. Musí se naučit vykrývat horní části branky. Těším se, že se přiučím něčemu novému," přiznal Hašek.

Hašek i Výtisk sedli do saní

Jízdu na hokejových sáňkách si legendární brankář vyzkoušel, stejně jako obránce Vítkovic Jan Výtisk. „Není sranda se na tom vůbec udržet, a ještě v té rychlosti, jak oni hrají a ze které střílejí. Měl jsem problém se vůbec rozjet. Smekám klobouk," zhodnotil Výtisk.

Jana Výtiska (vlevo) učil na para saních předseda České para hokejové asociace Jan Zapletal.

Jiří Tomaškovič, Právo

„Jedna z nejhorších věcí, co se člověku může stát je, když přijde po nějakém zranění o nohy. Na druhou stranu je fantastické, že to tihle kluci dokázali překonat a našli v hokeji nové uplatnění," řekl Hašek.

Jen za mantinelem zůstal útočník Vítkovic Jakub Lev. „Jelikož na tom vůbec neumím a hrajeme večer s Kometou, tak jsme se dohodli, že to nechám na jindy, aby se mi něco nestalo," smál se Lev. „K těm klukům mám ale velký obdiv. Je těžké normálně bruslit, natož s takovým handicapem. Do šampionátu to určitě vyzkouším," slíbil Lev.

A nezůstane jen u vyzkoušení. Aktivně se zúčastní i turnaje. „Jelikož mám kamaráda, který se podílí na organizaci, tak jsme domluvení, že tu budu celých čtrnáct dní a trošku se do toho i zapojím," slíbil vítkovický střelec.