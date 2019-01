Konec devítiletého hokejisty zkoumá svaz. Ukazuje se, že řešení ze strany klubu bylo v pořádku, překvapil Král

„Jsou případy, které absolutně vybočí z pravidel a jsou neomluvitelné. A tenhle je jeden z nich. Zabýváme se tím, máme už řadu konkrétních informací nejen z konkrétního klubu, ale i z dalších klubů,“ uvedl Král.

Kolínský klub na svých oficiálních stránkách uvedl, že za ukončením hráčova působení může „přístup jeho rodičů, který se výrazně rozchází s cílem a sportovním směrem, kterým se SC Kolín ubírá“. Otec prý měl svého syna odvést ze střídačky během zápasu, postavit ho mezi diváky na tribunu, odkud klučina s brekem sledoval hrající kamarády.

„Je naprosto nemožná věc, aby bylo dítě vytrženo ze střídačky a odtaženo na tribunu, kde pak zpocené ve výstroji brečelo. To je neadekvátní a neomluvitelné řešení. Ten, kdo nakonec všechno odnese, je malý kluk, který za to nemůže,“ soudí Král.

Devítiletý hokejista Filip se svým otcem.

Tuto verzi ale rodič pro Sport.cz rezolutně popřel. „Před začátkem asi třetího zápasu jsem panu trenérovi oznámil, že syn už do něj nenastoupí. Stejně tak není pravda, že syn pak na tribuně sledoval své spoluhráče s brekem, jak tvrdí Kolín,“ prohlásil rodič, jehož totožnost redakce zná.

Jako další důvody stažení syna před začátkem zápasu uvedl i nedostatečné vytěžování v zápasech i hrubé chování kouče, který prý děti vulgárně urážel.

„Řešení už padlo na klubové úrovni (konec hráče v klubu – pozn. red.), my z toho teď chceme vyvodit zobecnění. Chceme si udělat svůj obrázek, abychom věděli, co přesně se tam stalo a kde byla příčina. Pokud by byla na straně klubu a trenéra, řešili bychom to my z pozice Českého hokeje. Pokud se ukáže, že příčina byla na druhé straně (rodiče), tak už to bylo vyřešeno. Nebo může jít o příčinu na obou stranách,“ řekl Král.

Král: Rozhodně nic přikrývat nebudeme

Výsledky zkoumání svazových činovníků sice nechce předjímat, přesto jedna jeho věta překvapila. „Ukazuje se, že řešení ze strany klubu bylo v pořádku. Ale uvidíme ještě, až budeme mít k dispozici všechny podklady. Každopádně je to výjimečný případ,“ uznává šéf Českého hokeje.

Odmítá ale, že by hokejový svaz chtěl celou záležitost smést pod koberec. „Rozhodně nic přikrývat nebudeme, pro mě je takové jednání naprosto neadekvátní. Nejsem tu ale od toho, abych dělal morální rozhodnutí v době, kdy nemám podklady k dispozici,“ uzavírá Král.