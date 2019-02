Zbabělé a ubohé! Bek Trutnova skončil po surovém faulu s krvácením do mozku

Běžela šestnáctá minuta utkání druhé hokejové ligy mezi Řisuty a Trutnovem, když se obránce hostů Vojtěch Pražák chystal při rutinní akci rozehrát v obranném pásmu kotouč. To bylo to poslední, co jednadvacetiletý student Univerzity Pardubice v duelu stihl. Vzápětí jej totiž surovým zákrokem loktem do obličeje trefil útočník Šimon Náprstek a Pražák musel být odvezen do nemocnice ve Slaném, kde Řisuty hrají své domácí zápasy.

„Viděl jsem, jak protihráč bruslí přímo na Prážu, aniž by ho zajímal kotouč. Když jsem viděl, že má zvednuté ruce, už jsem tušil, že bude zle. Doufal jsem ale, že půjde o čistý zákrok, nikoliv o loket přímo do hlavy. Jenže se tak nestalo," popisoval v rozhovoru pro klubové stránky gólman Trutnova Patrik Ašenbrenner, který celou situaci viděl z branky jen z pár metrů.

Pražák zůstal bezvládně ležet na ledě a okamžitě se k němu sjížděli spoluhráči a následně i další členové realizačního týmu. „V tu chvíli jsem chtěl vyjet z branky a seknout toho protihráče přes záda. Tohle do hokeje fakt nepatří. Když dohrát souboj, tak čistě, ne loktem do hlavy. Tohle bylo fakt zbabělé a ubohé,“ čílil se Ašenbrenner a přiznával, že se spoluhráči chtěli nad Řisuty vyhrát už jen kvůli zraněnému parťákovi. To se jim nakonec podařilo, když získali dva body za triumf 4:3 v prodloužení.

Hlavní rozhodčí Tomáš Batěk zanesl faul Náprstka, kterému udělil trest ve hře, do zápisu o utkání. „Šimon Náprstek napadal v útočném pásmu protihráče a ve vysoké rychlosti ho dohrál u mantinelu po odehrání puku, přičemž při střetu zvedl směrem k soupeřově hlavě loket, kterým ho tvrdě zasáhl do obličeje," uvedl hlavní sudí.

„Za bezohledné ohrožení protihráče, kterému tímto způsobil zranění, byl udělen trest ve hře za zásah do oblasti hlavy a krku, a odebrán registrační průkaz, který je přiložen k zápisu o utkání," stojí v dokumentu.

Pražák byl ihned po incidentu i za pomoci rodičů, kteří utkání osobně přihlíželi na zimáku ve Slaném, převezen do nemocnice. A první zprávy byly hrozivé.

Diagnóza? Menší krvácení do mozku a konec sezony

„Krátce poté, co jsme vyhráli a opustili jsme s Petrem Váchou (hlavním trenérem) kabinu, nám Vojta psal, že leží na lůžku, dělají mu vyšetření a čeká se na výsledky. Když z něj vylezlo, že má podezření na krvácení do mozku, hrozně nás to vyděsilo," vzpomíná manažer a zároveň asistent trenéra trutnovských hokejistů Ondřej Poul.

Konečná diagnóza? Menší krvácení do mozku, hospitalizace a zároveň konec sezony. Z nemocnice byl Pražák propuštěn do domácího ošetřování až v úterý, tedy tři dny od zákroku.

Pražák: Teď už se cítím mnohem lépe

„Ze soupeřova nevybíravého zákroku si moc nepamatuji, ale teď už se cítím mnohem lépe, jen mě stále bolí hlava. Po domluvě s ošetřujícím lékařem jsem byl propuštěn do domácího léčení, při kterém musím v následujících dvou týdnech dodržovat absolutní klidový režim,“ svěřil se Pražák klubovým stránkám.

Vedení Trutnova už zaslalo podnět disciplinární komisi soutěže, která se bude nevybíravým zákrokem Náprstka zabývat. „Necháme na komisi, jak rozhodne. Délku trestu jsme zmínili, ale nezáleží to na nás. Doufáme, že dojde ke spravedlivému trestu i v rámci toho, jak zákrok vypadal a jak dlouho bude Vojta mimo," dodává Poul.