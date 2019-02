Reprezentační útočník mění dres. Sezonu dohraje po boku krajana

Ve středu ještě nastoupil v Kontinentální hokejové lize za bratislavský Slovan, kterému gólem pomohl k triumfu nad Minskem, o den později český reprezentační útočník Rudolf Červený mění adresu. Sezonu dohraje ve švédském Brynäs, kde se potká s krajanem Robertem Kousalem, s nímž by měl nastupovat v jedné formaci.

Slovan Bratislava už dříve ztratil šanci na postup do vyřazovací části KHL, a tak některým svým hráčům umožnil, aby si sezonu prodloužili v jiných ligách. Naposledy teď devětadvacetiletému Červenému.

„Těšíme se, že nám pomůže v play off. Je to hráč národního týmu, který nedávno startoval na Švédských hrách a v uplynulých sezonách hrál za reprezentaci. Dostali jsme na něj dobré reference a věříme, že je to hráč, který zvýší sílu našeho týmu," prohlásil sportovní ředitel Brynäs Andreas Dackell na klubovém webu.

Rudolf Červený (v bílém) nahání ruského útočníka Andreje Svetlakova při utkání Švédských her.

Jonas Ekstromer, ČTK/AP

Pro Červeného, odchovance Českých Budějovic, byla štace ve Slovanu prvním zahraničním angažmá v seniorské kariéře. Za bratislavský celek zaznamenal v 57 zápasech 11 gólů a 12 asistencí. V národním týmu odehrál devět zápasů, včetně Švédských her v minulém týdnu.