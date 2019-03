15.2.

Hokejová liga EBEL - 2. kolo nadstavby: O nasazení v play off: Székesfehérvár - Klagenfurt 1:4 Salcburk - Vídeň 2:3 po SN Bolzano - Štýrský Hradec 2:4 O postup do play off: Innsbruck - Znojmo 3:7 (1:3, 1:2, 1:2) Branky: 15. Yogan, 28. Lammers, 42. Lavoie - 11. Hlava, 16. Mrázek, 18. Němec, 29. McPherson, 32. Lattner, 54. McPherson, 59. Tejnor.