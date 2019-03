Český gólman září ve Švédsku! Jít tak ve stopách Pastrňáka, přeje si

Možná jste o něm nikdy neslyšeli, ale to se může brzy změnit. Hokejový gólman Adam Wolf se hlásí o slovo. V této sezoně zářil ve švédské juniorské lize, kde dovedl zatím mužstvo Södertälje do play off. A tím to nekončí. Mladík, který potvrzuje fanouškům, jak skvělá je česká brankářská škola, má ambice. Rád by se vydal podobnou cestou, jako David Pastrňák, hvězda Bostonu v zámořské NHL. Ten si za švédský klub také zahrál. Wolf nikam nespěchá, posouvá se trpělivě krůček po krůčku. Teď je pro něj hlavní uspět ve Švédsku. „Ambice máme vysoké. Naším cílem je titul," hlásí bývalý gólman Plzně a Sparty.