Nevídané! Trenér Znojma volal supervizorovi během zápasu přímo ze střídačky, chtěl si stěžovat na rozhodčí

Ačkoli Znojmo vstřelilo úvodní gól, Capitals se podařilo celý zápas otočit. Některé verdikty sudích týkající se vyloučení se ale Orlům příliš nezdály. Trenér Znojma Miroslav Fryčer pak dokonce přímo během zápasu ze střídačky telefonoval supervizorovi zápasu.

„Už jsem v kariéře viděl hodně, ale nikdy jsem ještě neviděl na střídačce trenéra s mobilem v ruce," citoval trenéra Vídně Davea Camerona server hokejportal.cz. Trenéra Orlů zachytily s telefonem u ucha i kamery rakouské Sky Sports.

„Před utkáním za mnou přišel do kabiny supervizor, který je Kanaďan a řekl mi, že kdyby se mi cokoliv nelíbilo, můžu se hned ozvat," popisoval situaci pro zmíněný server sám Fryčer.

A nabídku supervizora vzal Fryčer doslovně. „A když se mi teda něco nelíbilo, tak jsem mu volal přímo ze střídačky a on mi ten telefon prostě nezvedal, přitom byl přítomen přímo na zimáku, takže nevím, k čemu to je a příště ho pošlu do háje," rozčiloval se kouč Orlů.

Další, čtvrtý duel mezi Orly a Capitals je na programu už v úterý v 18:30 ve Znojmě.