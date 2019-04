Tři hokejové kluby protestují proti svazu. Pokud neuspějí, jdou k soudu

Kluby z Havířova, Přerova a Vsetína v pátek 5. dubna podaly podnět k zahájení arbitrážního řízení, aby tento stav ohledně extraligy juniorů zvrátily.

"Je to šílené, že se takto na svazu chovají. Soutěž měla nějaká pravidla. Jsme v Bělorusku? Principiálně to je špatně, oni tam handlují, to je špatně. Rozhodnutí za poslední léta ukazájí, že tohle je špatně, proto na tom je náš hokej tak, jak je. Chybí tu koncepce. V klubech makáme naplno, ale tohle, co se děje, to je šílené, Veřejnost tohle nevnímá. Takové rozhodnutí v extralize juniorů? Neskutečné! Tohle by se mělo utnout. Je to smutné," byl rozčílený na středeční tiskové konferenci jednatel Vsetína Daniel Tobola. "Pojedeme po všech liniích až do konce. Cítíme se silně poškození, máme před všemi čistý stůl. Naši právníci mezi sebou komunikují," dodal.

Vyjádření Davida Pastrňáka, Boston Bruins „Bylo by moc fajn, kdyby v mém mateřském klubu Havířov zůstala nejvyšší juniorská liga, aby se kluci učili hrát hokej tam, kde jsem vyrůstal i já."

Pokud trojice stěžovatelů neuspěje, obrátí se na civilní soudy a bude chtít využít všechny dostupné právní prostředky.

„Rozhodnutí o vyřazení tří klubů v průběhu rozehrané soutěže je chybné, nekompetentní a hrubě poškozuje konkrétní hokejové kluby. Svaz likviduje mládežnický hokej, jeho kroky jsou nepromyšlené, nedotažené a nikdo za to nenese zodpovědnost," nechal se slyšet Jaroslav Mrowiec, prezident havířovského klubu.

Zmíněná trojice klubů předběžně vyčíslila škody, které jí vyřazením údajně vzniknou. Podle nich jde o zhruba 10 milionů korun pro následující sezonu.

Český hokejový útočník David Pastrňák, hvězda NHL, kterou vychovali v Havířově.

Winslow Townson, Reuters

Havířov i Vsetín v letošní sezoně postoupily do play off, uspěl i Přerov. Všechny tři kluby se shodují, že v principu nejsou proti zúžení, mělo by se tak stát ale na základě sportovních kritérií a výsledků a hlavně podle včas a jasně nastavených pravidel.

Reakce ČSLH, mluvčí Zdeněk Zikmund „Výkonný výbor obdržel arbitrážní podklady od třech zmíněných klubů a neprodleně je poslal předsedovi Arbitrážní komise. Výkonný výbor respektuje postup klubů, protože tato komise se má zabývat případnými spory mezi členy hokejového svazu. Komise jedná nezávisle, takže rozhodnutí ovlivnit nemůžeme, nicméně věříme, že rozhodnutí padne co nejdříve. Výkonný výbor se asi už počtvrté zabýval meritem věci a zopakoval, že vycházelo z drtivého názorů klubů, které mu v návaznosti na lednové hokejové fórum zaslaly své návrhy. Bylo vytipováno pět oblastí, kterým by se mělo věnovat - přímé postupy mezi extraligou a první ligou, redukce mládežnických soutěží, změna věkových kategorií. Šlo o komplex několika oblastí, které jsou navzájem provázány.“

„Naše kluby byly vyřazeny, ačkoliv jsme si tuhle úroveň sportovní cestou zasloužili. Pokud extraliga nebude, hráči nám odejdou. Pro příští sezonu to bude ztráta tři miliony korun. Nemáme akademii, ale jsem přesvědčen, že děláme hokej dobře. Nejsme proti zúžení, ale pojďme sportovní cestou a v nějakém časovém horizontu, ať se kluby mohou připravit," vyjádřil se za Přerov jednatel Tomáš Pluháček.

Na začátku března proběhla schůzka zmiňovaných klubů se zástupci svazu a prezidentem Tomášem Králem. "Byli jsme ujištěni, že naše námitky bere na vědomí. Vnímali jsme, že slyší na naše námitky. Stejně jsme byli nakonec vyřazeni. Poté jsme oslovili právníky, tohle považueme za nehoráznost," řekl dále Pluháček.

Uměle vytvořené akademie?

Prezident havířovského klubu kolegu podpořil. „Jsou to nekoncepční kroky, svaz nenechá sezonu ani dohrát a změní ji a neřekne druhé slovo, jestli bude první liga, kolik to bude stát. Svaz dělá fantastickou věc, dělá nábory dětí, ale na druhou stranu, když nebudete v akademii, tak v sedmnácti skončíte," přidal se ke kritice Mrowiec.

Proč tedy zmíněné kluby nemají akademie, když na nich hokejový svaz trvá? „Máme podanou žádost o akademie, splňujeme podmínky. Máme tady sedmnáct akademií, ale opravdu jich funguje tak pět, ostatní byly uměle vytvořeny." dodal Mrowiec.