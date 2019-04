Zděšení, lumpárna, šílenství. Reakce na zúžení extraligy jsou hodně emotivní

„Chybí tu koncepce. V klubech makáme naplno, ale tohle, co se děje, to je šílené, Veřejnost tohle nevnímá. Takové rozhodnutí v extralize juniorů? Neskutečné! Tohle by se mělo utnout," byl rozčílený na tiskové konferenci jednatel Vsetína Daniel Tobola.

Středeční tiskové konference tří protestujících klubů se zúčastnili také samotní junioři a otec jednoho z hráčů. A podle jejich vyjádření nejsou v klidu, jejich tepová frekvence se navyšuje. Zástupcům moravských klubů vadí i to, že byli vyřazeni přesto, že sportovní cestou si zajistili účast v dalším ročníku.

„Je to lumpárna. Hlavně jde o rozhodnutí, které se udělalo od stolu. Tohle rozhodnutí se týká celých rodin. Když dáte kluka na hokej ve čtyřech letech, tak s ním žijete. Chcete, aby kluk dokončil střední školu v jednom městě, protože, když chodí od školy do školy, tak máte dobrého hokejistu, ale blbého. Nepochopitelné rozhodnutí, nikdo nepřijede, nepodívá se. To je nějaký kmotr? Naprostá lumpárna. Svaz ukázal, jak se dělají tunely, tohle je podvod. Jak chcete vychovávat mládež, když tu nefungují základní principy a morálka. My se tady chlubíme výsledky, ale ty jsou staré dvacet let. Pořád si ukazujeme Nagano, ukažme si, jak jsme dobří teď," nebral si servítky Petr Koubek, otec havířovského juniora.

Zástupci klubů nerozumí postoji hokejového svazu. V pátek 5. dubna podaly podnět k zahájení arbitrážního řízení, aby tento stav ohledně extraligy juniorů zvrátily. Pokud neuspějí, obrátí se na civilní soudy.

Kluby vyslaly ve středu do Prahy své zástupce, ti nešetřili svým rozhořčením. „Opravdu šílenství, co se teď děje. Tohle udělat v extralize juniorů? Neskutečné. Něco je hodně, hodně špatně. Budeme se prát až do konce," řekl také jednatel Vsetína Daniel Tobola. „Rozhodnutí hokejového svazu je nebezpečné," zní společně ze Vsetína, Havířova a Přerova.

Svůj pohled na celou situaci představil i hráč, kterého se celé rozhodnutí dotkne. Verdikt komplikuje hokejový i osobní život Šimonovi Jenáčkovi. „S kluky jsme byli zděšení, nevěděli jsme, co tohle má znamenat. Bavil jsem se o tom s taťkou před pár týdny a on mi řekl, že nemohou udělat v polovině sezony úplně jiný systém a někoho vyřadit, i když skončíme osmí v play off."

Rozhodnutí padlo. Nejbližší týdny ukážou, jaká bude situace pro následující sezonu, sezony.