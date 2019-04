Hradec Králové se dostal do Ligy mistrů, známo je 28 účastníků

Hokejisté Hradce Králové se stali po dnešním vyřazení Komety Brno v semifinále extraligy s Libercem posledním čtvrtým českým zástupcem v nadcházejícím ročníku Ligy mistrů. Díky čtvrtému místu si zajistili účast, kterou měly po základní části zaručenou Liberec, Třinec a Plzeň. Poslední volné místo by patřilo šampionovi jen v případě, že by to nebyl nikdo z tohoto tria.