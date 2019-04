V mistrovském týmu není žádný český hráč, což se ve slovenské nejvyšší soutěži stalo naposledy v roce 2002. Na lavičce poražené Nitry byl Antonín Stavjaňa, jenž ji dovedl k titulu v roce 2016 po výhře právě nad Banskou Bystricí, která od té doby ve finále nezaváhala.

Do dnešního utkání zasáhl i český gólman Miroslav Hanuljak, jehož Stavjaňa poslal do branky na začátku druhé třetiny za stavu 1:4, k obratu to ale nestačilo.

Banská Bystrica si titulem zajistila účast v Lize mistrů.