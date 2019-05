Čiliak chce od Slovanu své peníze! Ostatním dluží ještě víc, říká

Slavný Slovan Bratislava v pondělí oznámil svůj konec v Kontinentální hokejové lize (KHL) a návrat do slovenské extraligy. Ten je však podmíněný vyplacením dluhů vůči hráčům, kteří za klub hráli v KHL. Některým hokejistům už přitom dochází trpělivost a dali klub k soudu. Jedním z nich je třeba Marek Čiliak, brankář Komety Brno.

Čiliak v uplynulé sezoně odehrál ve Slovanu 28 utkání. „Mám to štěstí, že mi dluží jen tři výplaty, protože jsem odešel do Brna. Ale co kluci, kteří zůstali? Těm klub dluží sedm i víc výplat," řekl Čiliak webu šport24.sk s tím, že na Slovan podává trestní oznámení.

Viceprezident Slovanu Juraj Široký mladší připustil, že klub dluží několik milionů eur. Jen městu Bratislava dluží za pronájem zimního stadionu milion eur. Další statisíce eur dluží hráčům, kteří ve Slovanu hráli v uplynulých sezonách. Kanadský brankář Barry Brust říká, že mu Slovan od roku 2017 dluží 200 tisíc eur. Jeho krajan Jeff Taffe nedostal výplatu ve výši 300 tisíc eur.

Hokejisté Slovanu Bratislava. Ilustrační foto.

„Jsem z toho smutný, protože stále jen slibovali, a přitom to byla lež. Nedostávat léta za svou práci výplatu je šílenství," říká Taffe, s nímž klub vůbec nekomunikuje. „S agentem podnikneme kroky, abychom získali to, co nám patří," dodává.

Široký v pondělí oznámil, že Slovan Bratislava nebude z ekonomických důvodů pokračovat v KHL. „Uvěřili jsme slibům možného investora, ze kterých nakonec sešlo. Jsem velmi zklamaný," řekl Široký.

Hokejisté Slovanu Bratislava utrpěli v posledním roce v KHL několik debaklů, klub soutěž opustil.

Slovan opustil slovenskou extraligu v roce 2012 po zisku mistrovského titulu, v KHL dokázal v sedmi sezonách dvakrát postoupit do play off. V posledních letech měl ale klub opakovaně velké finanční problémy.

V týmu za dobu jeho působení v KHL hrála řada českých hráčů a na střídačce byli i čeští trenéři Rostislav Čada a Miloš Říha. V poslední sezoně oblékali dnes Slovanu Rudolf Červený, Jakub Štěpánek, Lukáš Klok a Michal Řepík.