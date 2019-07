Přestupová bomba! Bednáře s Hlaváčem doplní dvojnásobný šampion české extraligy

Původně to vypadalo, že Sýkora, jenž s Pardubicemi vyhrál mistrovský titul (2005 a 2010) a hned třikrát byl nejlepším extraligovým kanonýrem (v sezonách 200020/01, 2006/2007 a 2014/2015), ukončí svou bohatou kariéru nadobro.

Jenže nakonec se rozhodl si ji prodloužit v domácí třetí nejvyšší soutěži.

„S Petrem proběhlo velice jednoduché a naprosto korektní jednání, kdy jsme se dohodli na všech zásadních věcech. Nejdůležitější pro Petra bylo, aby mohl angažmá ve vrchlabském týmu spojit se svou novou rolí, kterou má v pardubickém klubu, a tou je práce a výchova mladých talentů. Nijak zásadně se to nekříží s naším programem, a tak by Petr měl absolvovat kompletní sezonu v našem A-týmu,“ uvedl pro klubový web sportovní manažer Vrchlabí Jiří Jakubec.

Sýkora je pardubickou legendou, za Dynamo odehrál osmnáct sezon a na domácí půdě stejně nastupoval výhradně za něj. Odehrál 897 extraligových duelů, v nichž vstřelil 385 gólů a přidal 268 asistencí.

„O Petra jsme moc stáli, nejenom kvůli jeho hokejovému umění, ale i kvůli jeho výborné povaze. Je to další obrovská osobnost, která má respekt a uznání i mezi hráči v kabině, a myslím, že jeho hokejové kvality jsou stále mnohem výš než na druhou ligu. Doufáme, že i on bude tím kamínkem do skládačky, který nám pomůže splnit naše ambiciózní cíle,“ dodal Jakubec.

Kromě Pardubic si Sýkora vyzkoušel i zámořskou NHL, v níž odehrál za Nashville a Washington dohromady dvanáct utkání. Čtyři sezony pak působil v nejvyšší švýcarské soutěži v Davosu, se kterým získal dva mistrovské tituly. V roce 2007 startoval za český národní tým na světovém šampionátu v Rusku.