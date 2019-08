Obrovské vítězství! V Česku se bude hrát hokejová soutěž, jež má v zámoří velkou prestiž

Ve Spojených státech jde už řadu let o zavedenou a pro zúčastněné studenty velmi prestižní soutěž, v Evropě ale tradici nemá. V České republice se ale rozhodli dát spojení ledního hokeje a vysokoškolského studia nový rozměr. Od září letošního roku odstartuje Univerzitní liga ledního hokeje (ULLH), jíž se zúčastní osm klubů reprezentujících třináct českých vysokých škol.

„Cílem Univerzitní ligy je vybudování dlouhodobé soutěže, která bude navazovat na juniorskou hokejovou kategorii a která umožní skloubit hokej s plnohodnotným vysokoškolským vzděláváním," prohlásil na čtvrteční tiskové konferenci ředitel nově vzniklé soutěže Ondřej Šebek

ULLH má pro studenty univerzit přinést možnost prodloužit si sportovní kariéru a zároveň působit jako motivace k vzdělávání. „Vidím v tom celospolečenský význam. Účast v soutěži a studium může pomoct zajistit plnohodnotný přechod do dospělého života," doplnil Šebek, který v minulosti působil jako generální manažer extraligových Pardubic.

Účastníci Univerzitní ligy ledního hokeje HC Masaryk Univerzity - Brno UK Hockey Prague (Univerzita Karlova) Akademici Plzeň (Západočeská univerzita v Plzni + Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni) Black Dogs České Budějovice (Vysoká škola technická a ekonomická v ČB) BO Ostrava (Vysoká škola báňská + Ostravská univerzita) Cavaliers Brno (Univerzita obrany + Newton College) Engineers Prague (VŠE + ČZU + ČVUT) HC Univerzita Palackého v Olomouci

O zavedení projektu Univerzitní ligy se uvažovalo už tři roky. „Víme totiž, že v USA je univerzitní sport fenomén. Tak jsme se před nějakým časem začali zajímat, proč to tak není i u nás. Že jsme tento projekt nakonec uvedli v život, je pro nás velká událost a obrovské vítězství," neskrývá nadšení předseda České asociace univerzitního hokeje Tomáš Hlaváč.

Osm zúčastněných klubů se od září mezi sebou utkají tříkolově, v základní části soutěže se tak odehraje celkem 84 zápasů. Do play off postoupí všechny týmy. Zvláštností vyřazovacích bojů bude volba soupeřů, což je v českém hokeji unikátní. Tři nejlepší týmy základní části si pro první kolo play off budou moci vybrat svého soupeře.

Vítěz ULLH pak zvedne nad hlavu pohár, který ponese jméno po Janu Palachovi. „Zvažovali jsme spoustu jmen, ale tohle nám nakonec přijde správné," zmiňuje Šebek jméno studenta Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, který se v lednu 1969 upálil na Václavském náměstí na protest proti potlačování svobod a pasivnímu přístupu veřejnosti po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy.

„Spojili jsme se s bratrem Jana Palacha, ten nám dal souhlas k užití jména a deklaroval velkou radost, že trofej ponese jméno právě jeho bratra. Oslovíme studenty uměleckých škol, aby nám pomohli s vytvořením konkrétní podoby trofeje," řekl Šebek.

Univerzitní liga naváže na tradici univerzitních bitev, které jsou mezi studenty velmi populární. „Univerzitní hokej je nyní fenoménem a my bychom rádi studentům nabídli projekt, který jim bude přinášet radost a zároveň je obohatí, ať už se jedná o prodloužení sportovní kariéry, či nabytí nových zkušeností. Věřím, že startujeme něco unikátního," soudí Hlaváč.

Projekt získal podporu od hokejového svazu i jeho marketingového partnera společnosti BPA. „Na půdě svazu jsme se mnohokrát bavili o školním prostředí, protože sport na všech školách chybí. Vždy mě mrzelo, že tato sféra na úrovni škol neexistuje. Bereme to proto jako obrovský krok. A jsem moc rád, že zrovna hokej bude tou vlajkovou lodí, z níž si mohou vzít ostatní příklad," nechal se slyšet prezident Českého hokeje Tomáš Král.

Hrát budou zadarmo, možnost stipendií

Vyjednává se i o podpoře soutěže od státu. „Cítím, že u něj máme otevřenou náruč. Příslib spolupráce a podpory různých složek státu a municipality tady je. Chceme ale začít hrát a až to bude fungovat, stát deklarovanou podporu přidá," věří Šebek a nevylučuje, že v budoucnosti může dojít k rozšíření počtu účastníků soutěže.

„Má to ale nějaké podmínky. Jsou parametry, které kluby musejí splňovat - formální struktura, stadion, tréninkové podmínky, počet hráčů a další věci," zdůraznil Šebek.

Studenti za trénování a hraní zápasů nebudou brát peníze. „Budou to dělat zadarmo, ale existuje možnost mimořádných stipendií k podpoře reprezentantů svých univerzit," připouští předseda České konference rektorů Petr Sklenička.