Mezinárodní ostuda. Číňané surově zmlátili hokejisty hongkongského týmu

Mlátili je hlava nehlava. Čínští hokejisté z města Šen-čen si uřízli pořádnou ostudu, když během juniorského utkání v rámci Čínských her mládeže surově napadli hráče hongkongského týmu. Porušili přitom snad všechna nepsaná pravidla hokejových šarvátek. Organizátoři udělili několika hříšníkům suspendaci. Mezi Čínskou lidovou republikou a Hongkongem roste napětí kvůli dlouhotrvajícím demonstracím a kvůli eskalaci násilí mezi protestujícími a policií.

Do závěrečného hvizdu juniorského utkání do 19 let mezi klubem z čínského Šen-čenu a Hongkongem zbývalo odehrát poslední minutu. Průběžný stav 2:11 zřejmě těžko rozdýchávali hokejisté hostitelské země. Své hongkongské soupeře proto brutálně napadli a strhla se hromadná bitka.

Hráči Šen-čenu přitom porušili snad všechna nepsaná pravidla hokejových šarvátek. Nechyběly údery zezadu do hlavy, bušení do ležících soupeřů a pěstní přesilovka dva na jednoho. Nestandartní bylo i chování arbitrů, kteří se zrovna dvakrát nehrnuli do zklidnění situace. Na videu je vidět, že hongkongští hokejisté nekladli příliš velký odpor a jak žena za plexisklem na rváče pokřikovala, ať přestanou.

Hong Kong youth ice hockey team brutally attacked by players from Chinese mainland https://t.co/mBcWOG9TOq — The Independent (@Independent) August 2, 2019

Na neochotu rozhodčích zasáhnout do bitky a zklidnit situaci si ostatně po zápase stěžoval i kouč vítězného týmu. Čínská strana slíbila, že obdobná situace se už nebude opakovat. Podle deníku South China Morning Post organizátoři po incidentu třem hokejistům Šen-čenu udělili roční zákaz činnosti.

Incident vyvolal vlnu reakcí na sociálních sítích a hojně se mu věnují média napříč světem. Mezi Čínskou lidovou republikou a Hongkongem značně roste v posledních týdnech napětí. Hongkong má status zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky. Kvůli obavám z omezení demokracie v něm došlo v poslední době k několika násilným demonstracím. Policie protesty tvrdě potlačuje. Čínská strana Hongkongu vyhrožuje armádní intervencí.