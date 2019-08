Šéf hokejové Ligy mistrů o srovnání s tou fotbalovou, negativním postoji klubů i tangu s KHL

Zatímco ve švýcarském Bernu chodí na zápasy Ligy mistrů téměř deset tisícovek fanoušků, jinde v Evropě, třeba i ve Švédsku, jsou stadiony často poloprázdné. Mrzí vás i přes každoroční mírný nárůst návštěvnosti, že o soutěž není mezi hokejovými příznivci ještě větší zájem?

Je to pro nás téma. Každou sezonou se návštěvnost zápasů Ligy mistrů zvyšuje, v některých zemích by ale stejně chtěli ještě vyšší návštěvnost na stadionech. Chápu to, protože to, co hráči předvádí na ledě v zápasech, je parádní. Proto je pro mě těžké pochopit, proč si lidi hokeje té nejšpičkovější úrovně víc neváží.

Návštěvnost českých týmů v sezoně 18/19 Ligy mistrů Plzeň 4229 Třinec 3155 Brno 3395 Hradec Králové 2271

V nadcházejícím ročníku Ligy mistrů si 32 zúčastněných klubů mezi sebe rozdělí 2,34 milionu eur (60 milionů korun), což je o 400 tisíc eur víc, než jste dali v minulé sezoně. Jak důležité pro vás je, aby se odměny pro kluby každoročně zvyšovaly?

Je to ta nejdůležitější věc. Všechno ale souvisí se vším. Když bude chodit víc fanoušků na stadiony, pro naše sponzory bude zajímavější dávat peníze do Ligy mistrů a tím budeme moct dávat klubům větší prize money. Snažíme se dělat cokoliv, abychom je každoročně navyšovali, stejně jako klubům dáváme kompenzaci na dopravu k zápasům, aby pro ně soutěž nebyla ztrátová. Ale i kluby samy mohou, nezávisle na nás, získávat další příjmy spojené s účastí v Lize mistrů; od sponzorů, jejichž loga hráči nosí na dresech, ze vstupného a tak dále.

Český svaz poprvé finančně podpoří své kluby v Lize mistrů: Český hokej vnímá, že Champions Hockey League se stala pevnou součástí kalendáře na klubové úrovni. Svaz tak uvolnil dva miliony korun, aby pomohl týmům, které budou český hokej reprezentovat. Každý tým tak obdrží od svazu půl milionu korun.

Nejsem si jistý, že příjmy ze vstupného činí tak velkou položku...

Ale vždyť je to jak ve fotbale! I v něm musí fanoušek zaplatit docela hodně, aby mohl vidět zápas Ligy mistrů. Tak proč je to v hokeji jiné?

Třeba proto, že účast ve fotbalové Lize mistrů je pro každý klub obrovskou poctou, navíc se v ní pohybují nesrovnatelně větší peníze. V Česku dříve byly hokejové kluby, třeba Kometa Brno nebo Hradec Králové, které z účasti v Lize mistrů moc nadšené nebyly, protože se jim finančně nevyplatí.

Sám jste z Česka, tak asi víte lépe, proč tomu tak je. Já ale tomuto postoji nerozumím. Třeba kluby ze Švýcarska jsou hrdé, že můžou být součástí takového turnaje. Co je větším úspěchem? Rok co rok vyhráváte svou domácí soutěž, tak co má být vaším dalším cílem? No přeci vyhrát Ligu mistrů! Fakt nechápu, proč kluby a některé země nechtějí být součástí takto velké věci. Ale cítím, že se to zlepšuje a klubů s takovými postoji ubývá. Letos se takový našel v Lize mistrů jen jeden, na což jsem pyšný.

Čím se vám kluby daří přesvědčovat, že účast v Lize mistrů za to stojí?

Liga mistrů není jen o penězích. Jde i o sdílení zkušeností. Jak může trenér rozvíjet svůj klub, pokud hraje jen domácí soutěž? Mladý hokejista zase potřebuje hrát zápasy na mezinárodní úrovni. Aby viděl, jak hokej funguje v jiných zemích Evropy. Když jako manažer týmu vidíte, jak pracují v těch nejlepších klubech, můžete se od těchto organizací lecčemu přiučit - na ledě, mimo něj i v byznysu. I naším zájmem je přispět k rozvoji hokeje v Evropě.

Cítíte, že zájem klubů a fanoušků o Ligy mistrů se zvedá i v Česku?

Rozhodně. Myslím, že právě teď nastal čas, aby některé z českých mužstev udělalo další krok. V minulém ročníku třeba byly švýcarské kluby v základních skupinách úžasné, ale v následném osmifinále to z jejich strany bylo příšerné a všechny vypadly. Říkám to proto, že snad všechny vyspělé evropské hokejové země mají pocit, že právě jejich liga je ta nejlepší. Tak říkám, ať to dokážou v Lize mistrů tím, že jejich kluby v ní dojdou daleko. To je pro mě měřítko kvality domácích soutěží.

Program českých klubů v zákl. skupinách Ligy mistrů 19/20 Plzeň 29.8. 17:00 Plzeň - Hämeenlinna (Fin.) 31.8. 17:45 Plzeň - Rungsted (Dán.) 5.9. 18:00 Hämeenlinna - Plzeň 7.9. 18:00 Rungsted - Plzeň 9.10. 19:45 Zug (Švýc.) - Plzeň 15.10. 17:00 Plzeň - Zug Liberec 29.8. 20:30 Belfast (Brit.) - Liberec 31.8. 15:30 Lulea (Švéd.) - Liberec 5.9. 19:45 Liberec - Belfast 8.9. 14:00 Liberec - Lulea 8.10. 19:30 Augsburg (Něm.) - Liberec 16.10. 19:30 Liberec - Augsburg Třinec 30.8. 18:00 Lahti (Fin.) - Třinec 1.9. 16:00 Junosť Minsk (Běl.) - Třinec 6.9. 18:00 Třinec - Lahti 8.9. 17:00 Třinec - Junosť Minsk 9.10. 17:00 Třinec - Lausanne (Švýc.) 15.10. 19:45 Lausanne - Třinec Hradec Králové 30.8. 20:30 Cardiff (Brit.) - Hradec Králové 1.9. 16:00 Frölunda (Švéd.) - Hradec Králové 5.9. 18:00 Hradec Králové - Cardiff 7.9. 17:00 Hradec Králové - Frölunda 8.10. 19:30 Štýrský Hradec (Rak.) - Hradec Králové 16.10. 17:00 Hradec Králové - Štýrský Hradec

Čerpáte ve své práci poznatky i z Lig mistrů v jiných sportech?

Samozřejmě. Se zodpovědnými lidmi z různých sportů; třeba basketbalu nebo házené; jsme v kontaktu a vzájemně se obohacujeme. Když se podíváte na naše poslední finále mezi Frölundou a Mnichovem, produkce toho utkání byla ohromná. Měli jsme spider kamery, kamery na střídačkách. Opravdu jsme do toho investovali hodně a myslím, že výsledný produkt byl srovnatelný třeba s finále fotbalové Ligy mistrů. Co se týče statistik a marketingu, tak jsme podle mě absolutní jedničkou. Spousta soutěží nás v tomto ohledu sleduje a snaží se nás napodobit. Vždyť dělat takovou soutěž pro tolik týmů ze třinácti různých zemí a ještě být pro ně atraktivní, potřebuje spoustu nápadů.

S fotbalovou Ligou mistrů se ale kvůli finančním možnostem asi nikdy nebude moct srovnávat. V ní dostane klub jen za postup do hlavní fáze soutěže téměř 400 milionů korun, což je 2/3 odměn, které vy dáváte všem 32 klubům...

To opravdu nejde. Naším snem a přáním je, aby hokejová Liga mistrů byla z ostatních sportů tou nej. Návštěvností, penězi, čímkoliv. Jsem si jistý, že dříve nebo později se nám to podaří.

V minulosti jste několikrát vyjádřil touhu zapojit do Ligy mistrů i kluby z KHL. Jak tento záměr vypadá nyní?

Je to jako v tancování - pro tango potřebujete dva tanečníky. Několikrát jsme se je (KHL) snažili přesvědčit. Zatím k dohodě nedošlo, beru to ale jako svůj domácí úkol. Když budeme vyprodávat zápasy, navýšíme prize money, sponzoři a fanoušci budou spokojení, pak bude s KHL mnohem jednodušší řeč. Jsem přesvědčený, že v budoucnosti, i když nevím v jaké, se kluby KHL Ligy mistrů budou účastnit. Produkt v podobě hokejové Ligy mistrů je totiž skvělá věc.

Mohl by někdy v blízké budoucnosti hrát vítěz Ligy mistrů řekněme jakýsi Superpohár proti šampionovi KHL?

Proč ne? Pro obě strany by to byla skvělá událost. Otázkou ale je, kdy by se takový zápas měl kvůli termínové listině odehrát. Kdyby třeba vyhrála Ligu mistrů Plzeň, musel by zápas se šampionem KHL přijít na řadu brzy, aby třeba Plzeň neprodala hodně hráčů a její kádr nebyl moc odlišný od toho, se kterým uspěla v Lize mistrů.