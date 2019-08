Belfast? Budou nás chtít seřezat, ani my ale nejsme z cukru, ujišťuje liberecký kapitán

Na ostrý start do nového ročníku je pořádně nažhavený. Petr Jelínek načne v Liberci šestou sezonu a už popáté v jeho dresu okusí také Ligu mistrů, v níž Severočeši loni chyběli. „Mně ani nepřijde, že jsme ji před rokem nehráli,“ vtipkuje stokilový centr a vzápětí přechází na vážnější tón. „Už se na ni fakt těším, je to zpestření,“ pokyvuje hlavou 35letý kapitán, jenž pod Ještědem zažil největší úspěchy.

Slavil tu historický titul, získal i dvě extraligová stříbra a zkraje roku 2018 pomohl týmu v Champions League až do semifinále, když v play off přemohl třeba trojnásobného šampiona Frölundu. Na boje v Evropě si Bílí Tygři znovu brousí zuby. Květnový los jim do skupiny přisoudil Luleu, Augsburg a Belfast.

„Se Švédy to je pokaždé nahoru dolů, bude to skvělý hokej. Němci ukazují kvalitu už nějaký pátek a od Belfastu čekáme něco podobného jako s Cardiffem, s nímž jsme se utkali před dvěma lety. V mužstvu budou mít asi pár Kanaďanů, kteří se do toho opřou," tuší Jelínek.

Právě v hlavním městě Severního Irska liberečtí hokejisté svoji pouť Ligou mistrů příští týden zahájí. „Nikdy jsem tam nebyl ani na dovolený. Kromě arény ale asi nic jiného neuvidím," vykládá zkušený útočník. Zároveň se chystá na fyzicky náročný duel plný soubojů.

„Nevím, jestli jejich hřiště má evropské nebo zámořské rozměry. Budou nás chtít doma, jak se říká, seřezat. Jenže my taky nejsme z cukru," ujišťuje liberecký lídr, jehož si klub z Podještědí cení i pro jeho charakterové vlastnosti.

Navzdory nebezpečným soupeřům povede Tygry za jasným cílem, kterým je postup ze skupiny. „Chceme zase dojít co nejdál. Reprezentujeme Českou republiku a náš klub v celé Evropě. Můžeme také od jiných týmů odkoukat nějaké věci," připomněl.

Nejen Jelínka přitom potěšilo navýšení odměn. Třeba celkový vítěz inkasuje 425 tisíc eur, což je o 60 tisíc víc než minulý rok. „Je to krásné, protože doprava letadlem a výjezdy nejsou zadarmo. Kdyby to měly kluby platit ze svého, soutěž by za chvíli neexistovala," tvrdí syn bývalého výborného útočníka Tomáše Jelínka.