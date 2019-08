Česká hokejová elita vstřebává šok. V Severním Irsku jsme to nezvládli, přiznávají Liberečtí

Belfast, hlavní město Severního Irska. Pro českého sportovního fanouška místo, které si nespojí s ledním hokejem, jenž by oslňoval Evropu. Přesto zde Liberec v prvním utkání Ligy mistrů ve čtvrtek prohrál 4:5. „Jednoduše jsme to nezvládli. Už mám něco odehráno i proti podobným exotickým soupeřům. Oni nemohou vyhrávat zápasy klasickým hokejem. Musí si pomáhat důrazem a proti nám jim to vyšlo,“ zhodnotil utkání pro klubový web útočník Libor Hudáček.

Domácí se poprvé gólově prosadili už ve druhé minutě. Poslední slovo měl sice Valský, ale ten korigoval jen skóre. Belfast využil tři přesilovky, Liberec dvě.

„Připravovali jsme se na nepříjemného soupeře, ale ten naše očekávání, zejména ve druhé třetině, předčil. Tak to je. Rozhodčí sice určité věci pustili, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Měli jsme tady vyhrát," přiznal trenér Patrik Augusta.

Tygři před Ligou mistrů sehráli čtyři přípravná utkání, první dvě prohráli, poté ale porazili 3:2 KooKoo a 4:1 Amur Chabarovsk. Ve čtvrtek byl na řadě Belfast. „Dobrá facka na začátek. Teď se probereme," věří Hudáček.

Naopak v evropské soutěži uspěla Plzeň, která otočila zápas s HPK Hämeenlinna a vyhrála doma 5:4 po prodloužení. Tři góly Indiánů padly v posledních jedenácti minutách.

„Musím být kritický a čtyři inkasované góly je prostě moc, to bych dostávat neměl, ale důležitější je výhra. Chceme být úspěšní v CHL minimálně jako loňskou sezonu, takže teď prohrát by byla velká ztráta, skupina není vůbec lehká a pak to dohánět se Zugem proti Kovimu v rozběhlé sezoně by asi nebylo to pravé ořechové," řekl po výhře plzeňský gólman Dominik Frodl.