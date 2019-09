Soupeř trestal každou naši chybu, hodnotil kouč Liberce Augusta prohru v prodloužení

Odehráli dobrou partii, jenže je srážely laciné góly. Bílí Tygři padli ve čtvrtém zápase Ligy mistrů doma se švédskou Luleou 4:5 v prodloužení. Ve zbylých dvou duelech s německým Augsburgem musí zabrat, chtějí-li pomýšlet na postup ze skupiny C. „Bylo to kvalitní utkání se spoustou gólů, muselo se líbit. Nebojím se říci, že soupeř byl v prodloužení o jeden gól šťastnější,“ zhodnotil trenér Liberce Patrik Augusta. Vítězný gól vstřelil 17 vteřin před koncem pětiminutového prodloužení po rychlém přečíslení Filip Hallander.

„Dvě domácí utkání v Lize mistrů jsme odehráli mnohem líp než první dvě, hodnotil bych je pozitivně. V nedělním tam už byla spousta dobrých věcí, soupeř však trestal každou naši chybu, byli velice šikovní a rychlí na kotouči," poznamenal Augusta. Ve čtvrtek si Tygři poradili s Belfastem 6:1.

Severočechy po odvetě s Luleou musí těšit tři využité přesilové hry, naopak znepokojovat pět inkasovaných branek. Jak byl český vicemistr spokojen s obrannou hrou? „Byla tam nějaká okénka, pracujeme na tom, soupeř nás trestal za každou chybičku," poznamenal Augusta.

Hodně gólů jsme dali, hodně i dostali...

Dva góly za Liberec vstřelil Lukáš Krenželok. „Nepředvedli jsme špatný výkon, snad se od něj odrazíme. Prohra nás samozřejmě mrzí, chceme v Lize mistrů vyhrávat," přiznal zkušený útočník.

Petr Jelínek (vlevo) a Libor Hudáček z Liberce.

Radek Petrášek, ČTK

Poprvé se trefil ve 14. minutě, kdy poslal český tým do vedení 2:1. Podruhé ve 35. minutě, kdy Bílým Tygrům znovu vrátil vedení na 4:3. „U prvního jsem to chtěl přesně takhle, dávám to tak i na tréninku. U druhého jsem chtěl trefit bránu, jelo to po zemi a k tyčce, gólman na to nedosáhl," popsal své dva zásahy.

„Hodně gólů jsme dali, hodně i dostali... Je to nepříjemné, když jsme prohráli. Hrají nepříjemně, hodně přečíslují, na což v poslední době nejsme zvyklí, přijde mi, že v extralize se od toho odstoupilo. Na začátku nám to dělalo problémy, pak jsme se jim vyrovnali. Ale prohráli jsme v prodloužení," uzavřel Krenželok.

Zbylé dva duely v Lize mistrů severočeský tým odehraje v říjnu s Augsburgem. Již příští víkend je čeká náročný start extraligy. V sobotu hrají v Hradci Králové, v neděli na svém ledě přivítají Spartu.