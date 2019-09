Hororový zákrok, při kterém tuhne krev v žilách. Vyfasoval za něj trest na 25 zápasů

Byl to zákrok, při kterém fanouškům na stadionu tuhla krev v žilách. Útočník Yorktonu Greg Mulhall v utkání Saskatchewan Junior Hockey League, v níž hrají kanadští hokejisté do dvaceti let věku, záludným faulem sestřelil gólmana Berka Berkelieva z týmu Melville a od disciplinární komise dostal exemplární trest.

Mulhall spěchal do útoční třetiny za vyhozeným pukem, k němuž se ale ze svého brankoviště vydal i Berkeliev. U kotouče byl dřív, odpálil ho do bezpečí, jenže to, co přišlo během zlomku vteřiny, absolutně nemohl čekat.

Když Mulhall viděl, že malý černý kousek pryže nestihne jako první, odrazil se na svých bruslích a vší silou naskočil do soupeřova gólmana. Po brutálním zákroku se na ledě strhla mela, rozhodčí za následné potyčky rozdali 88 trestných minut (za celé utkání dokonce 228).

The #SJHL suspends Yorkton Terriers Greg Mulhall 25 games for this hit on Melville Millionaires goaltender Berk Berkeliev pic.twitter.com/gs3kGun7L4 — Here's Your Replay ⬇️ (@HeresYourReplay) September 16, 2019

Pro Mulhalla duel okamžitě skončil, když od rozhodčích vyfasoval trest do konce utkání. Pokračovat nemohl ani zraněný brankář, jenž byl převezen do nemocnice. V ní zůstal do druhého dne na pozorování a poté byl propuštěn do domácího ošetřování.

Incidentem se pochopitelně zabývala i disciplinární komise soutěže a vyřkla nemilosrdný verdikt - Mulhallovi zastavila činnost na 25 soutěžních zápasů. Do akce se tak bude moct vrátit až 22. listopadu.