Nechutný výpad ve slovenské lize: Někdejší bek Litvínova měl urážet zesnulou matku protihráče

Necelých pět minut před koncem třetí třetiny se se u trestných lavic dostali do konfliktu útočník Slovanu Tomáš Zigo a obránce Banské Bystrice Ján Brejčák, který v minulosti nastupoval dvě sezony i za Litvínov.

Po vzájemné potyčce museli Ziga dokonce držet rozhodčí, aby se na Brejčáka znovu nevrhl. Bylo jasné, že na ledě došlo k něčemu horšímu než jen k šarvátce, po níž sudí poslali oba hráče předčasně do kabin.

Obránce Banské Bystrice Ján Brejčák.

Profimedia.cz

Po utkání zavítal do prostoru, kde probíhají rozhovory novinářů s hráči, kustod Slovanu Samuel Petráš a bylo na něm na první pohled patrné, jak silné emoce s ním cloumají. Brejčáka totiž zasypával jedním vulgarismem za druhým.

Podle Petráše měl totiž Brejčák Ziga, jenž v sezoně 2017/18 oblékal dres Hradce Králové, slovně urážet a zároveň adresovat vulgární výrazy na jeho mámu, která před dvěma roky zemřela.

Brejčák: Hluboce se omlouvám

Zigo po zápase nebyl ve stavu, aby přítomným žurnalistům cokoliv vysvětloval. Kouč Slovanu Roman Stantien ale nepřímo potvrdil, k čemu na ledě došlo. „Jána si vážím jako člověka, ale vím, co Tomášovi řekl. Jde o něco neomluvitelného. Bylo to přes čáru, tohle se nedělá," prohlásil Stantien.

„Nechci se vyjadřovat k tomu, co se událo. S Tomášem si to vyřeším osobně. Popovídáme si jako chlapi a kamarádi. Byly tam emoce. Za to, co jsem řekl, se mu hluboce omlouvám," citoval Brejčáka server sport.sk.