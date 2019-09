První zisk. Číňané si už vyšlápli na české soupeře

Atrakce, kuriozita pro domácí publikum. Tak možná byl brán čínský výběr doplněný o pár mladých exkladeňáků.

Zdálo se, že budou za úplné otloukánky a že trenér Jiří Šejba má pravdu, když říká, že půjde o dlouhodobou práci, pokud mají přijít nějaké úspěchy. Teď ovšem už narazili na soupeře, se kterým se dalo hrát. A bodovat. Písek na tom zatím byl podobně bídně, třikrát prohrál. A na něj si tedy Číňané dovolili. Po hrozivých porážkách s Táborem, Kolínem a Příbramí.

Hned v první třetině šli do vedení, dočkali se z přesilovky, Jihočeši sice po přestávce vyrovnali, ale Číňané do času 59:05 vedli 5:4, aby se nakonec šlo do přídavku.

Prodloužení nerozhodlo, v nájezdech byl úspěšnější domácí Písek (2:0).