Nechtěl řvát první den. Nástup do Slavie ale nevyšel podle představ

Hokejovou Slavii ovládne trenérské duo Hrouzků. K tomu musí bývalý hráč NHL řešit sportovní otázky s něžným pokolením, což mu nejde pod vousy. Žena a vedení hokejového klubu? „Bude si to myslet i poslední zrnko šedého popela, který ze mě zbyde v roce 3018,“ je neústupný trenér, který po návratu poprvé vstoupil do slávistické šatny. Předsevzal si, že první den nebude řvát. Nevyšlo to. Sledujte druhý díl druhé řady oblíbeného seriálu Lajna.