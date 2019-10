Cílová stanice Graz! Hokejisté Hradce vyrazili s fandy na Ligu mistrů

Na hlavním vlakovém nádraží v Hradci Králové bylo v úterý ráno pořádně rušno. Zvlášť na druhém nástupišti, jež zaplavilo více než 400 příznivců Mountfieldu HK. Spolu s hokejisty se po osmé hodině nalodili do speciální soupravy, která nabrala kurz Graz, kde Východočechy čeká večer předposlední vystoupení v základní skupině H Ligy mistrů.

„Vlakem jsem na zápas nikdy nejel, ale třeba v Německu se takhle cestuje často a všichni si to pochvalují. Určitě je to lepší než se trmácet autobusem a pro nás je fajn, že můžeme vzít i fanoušky. Doufám, že to vyjde ke spokojenosti všech," řekl na klubovém webu kapitán Radek Smoleňák.

Do Rakouska vyjelo jedenáct vagonů. Do čtyř z nich usedli partneři klubu, jeho vedení, realizační tým a hráči. V soupravě nechybí cateringový vůz a zbylých šest vagonů obsadili právě fanoušci, kteří měli o společný výjezd s mužstvem enormní zájem. Bleskově naplnili kapacitu čtyř vagonů, následně byly přidány další dva, a i ty byly vyprodány (dohromady 420 míst).

„Víme, že v Evropě tahle soutěž lidi moc netáhne. O to více mě těší, že nás fanoušci chtějí jet podpořit. Přitom si určitě museli brát v práci volno a stojí je to nějaký peníz. Vážíme si, že dokážou obětovat svůj osobní čas a úspory, aby mohli být s námi," vykládal 32letý útočník. Po kolejích se přepravuje rád. „Člověk může vypnout a v klidu si přečíst noviny. Žena má rodinu na Moravě a než se tam crcat autem po nesmrtelné D1, tak je kolikrát lepší skočit do vlaku," usmívá se opora Hradce.

Početná výprava zastaví v cílové stanici na jihu Rakouska zhruba v 16 hodin, po utkání pak zamíří vlakem zpět do východočeské metropole, kam dorazí ve středu krátce po šesté hodině ranní.

Partě trenéra Tomáše Martince patří ve skupině H třetí příčka, za vedoucím Cardiffem však zaostává jen o dva body a na druhou Frölundu ztrácí jen bod. Pokud na ledě posledního Grazu zvítězí, přiblíží se postupu do play off.