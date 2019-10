Kváča obětoval úspěchu i beton. Zajel do mě bruslí, ale noha je v pohodě, svěřil se

Oceláře poslal do vedení v úvodní části z přesilové hry pěti proti třem Erik Hrňa, srovnání zařídil ve druhé části dobře ukrytou ale přesně mířenou střelou Joel Genazzi. Rozluštění středečního dramatu pak obstaral nahrávající Petr Vrána a tečující Matěj Stránský.

„Ten gól byl z devadesáti procent Petrův. On to odtáhl, já už lapal po dechu, ale hecl jsem se a ještě šel před bránu, kde jsem už jen nastavil hokejku a spadlo to tam," popisoval rozhodující moment Matěj Stránský. „Byl to hodně těžký zápas, mají výborný tým a už se vůbec nedivím, že s nimi měla Philadelphia problém. Jsme hodně rádi za výhru," připomněl nedávnou výhru Švýcarů nad týmem z NHL 4:3.

Na třinecké střídačce se proti Lausanne objevil uzdravený Patrik Bartošák, přednost v klíčové bitvě skupiny ale dostal Petr Kváča. A před ostřílenějším parťákem v brankovišti uspěl. V utkání pochytal 26 švýcarských střel a nezastavil jedinou.

Třinečtí hokejisté se radují z úvodního gólu - (zleva) autor branky Erik Hrňa, Matěj Stránský, Tomáš Marcinko, Petr Vrána a Vladimír Roth.

Jaroslav Ožana, ČTK

„Jsem rád, že Patrik je zdravý a zpátky. Pro mě je skvělé, že s ním můžu být v jednom týmu, protože se od něj mám hodně co učit. Nebojujeme o místo," usmíval se Kváča, jenž ve druhé třetině zlikvidoval únik Bertschyho, z kraje třetí části vyzrál i na trestné střílení v podání Herrena.

„Počkal jsem si na něj, ale asi mu to i trošku sjelo. Nevím, jestli to tak chtěl. Ale to je nakonec jedno. Jsem v brance od toho, abych chytil každou střelu. Jednou se mi to nepovedlo, ale kluci dali o gól více, takže můžeme být spokojení," radoval se Kváča

Třinecký brankář v jednom ze soubojů v brankovišti přišel o beton a chvíli zůstal ležet na ledě. Srážka ale nakonec vypadala hůř, než dopadla. „On tam o mě zavadil, trošku do mě zajel bruslí, ale bylo to v pohodě. Jenom se odeply pásky, bylo to jen trošku kuriozní. Nohy byly v pohodě," ubezpečoval Kváča.

Dvoubodová výhra udržela Třinec ve hře o postup ze skupiny. K jistotě ale musí příští úterý ve Švýcarsku získat znovu nejméně dva body. „Před zápasem bychom dva body brali a bereme je i teď. Lausanne byl velmi silný protivník, tím, že jsme je porazili, jsme si zase o trochu zvedli sebevědomí," pousmál se Kváča.