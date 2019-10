Emotivní duel pro Kováře. Gól nedal ani v nájezdu, s Eberlem na ledě probral i bydlení

Netrefil jste se ani v samostatném nájezdu. Proč to nevyšlo?

Byl špatný led, nepřišla úprava a puk mi začal skákat. Dostal se tam, kam jsem nechtěl. Nájezdy zatím nejsou moje silná stránka.

Trenér říkal, že z vás před zápasem cítil nervozitu.

Jo, bylo to pro mě zvláštní. První třetinu jsem byl z toho zakřiknutý, pak to bylo lepší, ale projevila se už únava. Měli jsme toho teď docela dost. Jsem rád, že je to už za mnou a s týmem jsme tady splnili cíl. Tedy skončili první ve skupině.

Útočník Jan Kovář na střídačce Zugu během utkání Ligy mistrů v Plzni.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Radil jste před zápasem něco trenérovi?

Trošku vyzvídal, ale já neměl nic moc co říct navíc, co by trenéři neviděli na videu. A prozrazovat nějaké úplné detaily, to by taky nebylo zrovna fér, takže jsem to nechal na nich.

Plzeňští fandové vám po utkání bouřlivě aplaudovali, během něj to ale bylo z jejich strany chladnější.

Úplně v klidu, já jsem si to užil. Zase nejsem Martin Straka, aby tady na mě lidi křičeli, když mě vidí na kostce.

Proti Plzni jste nastoupil už před týdnem v Zugu. Byl to pro vás teď ještě divnější pocit?

Určitě. Na tribuně bylo strašně známých obličejů. Byl to pro mě fakt speciální zápas.

S útočníkem Janem Eberlem jste se před vhazováním často bavili. Co jste si říkali?

On jde ke mně do nájmu, takže jsme probírali věci kolem bytu (úsměv). Na ledě jsme se i pošťuchovali, ale jenom tak ze srandy. Jsme kamarádi a skoro furt v kontaktu.

Hokejisté Plzně se radují z výhry 2:1 po samostatných nájezdech nad Zugem v Lize mistrů.

Miroslav Chaloupka, ČTK

V Plzni jste od pondělí. Zašel jste se spoluhráči po městě?

Když jsme přijeli, vzal jsem kluky na večeři. Ochutnali i pivko, líbilo se jim to. Ráno už bylo rozbruslení a od pěti zápas, což je pro nás nezvyklý čas, protože my normálně hrajeme od 19.45. Nic moc jsem nestihl. Ale zůstávám tady ještě do zítra.

Co říkáte na střeleckou formu kamaráda Milana Gulaše?

Neskutečná. Je vidět, jak si věří. Když dostane šanci, je strašně nebezpečný a většinou to končí gólem. Má sebevědomí, lepí mu to. Pokecat jsme moc nestihli, ale teď to napravíme.

V Zugu jste zatím jen pár měsíců. Líbí se vám ve Švýcarsku?

Strašně, stejně jako celé rodině. Je to tam moc hezké a zatím nemůžeme říct jediné špatné slovo. Zvedáme se teď navíc i hokejově, nabíráme sebevědomí, což je pak ještě o to lepší. Doufám, že se budeme zlepšovat i dál a vyhrávat.

Milan Gulaš z Plzně rozhodujícím nájezdem překonává Lucu Hollensteina v brance Zugu.

Miroslav Chaloupka, ČTK

V jedenácti ligových zápasech jste nasbíral tři góly a deset asistencí. Jste se vstupem spokojený?

Mám sice nějaké body, ale myslím, že to může být lepší. Jde o hodně vyrovnanou ligu, v níž se hraje hodně nahoru dolů, žádné čekání na soupeře, furt se napadá a hraje aktivně. Je teprve začátek a je třeba, abych si na tu soutěž také trochu více zvykl. Určitě mám potenciál, abych byl ještě lepší.

Jak vám funguje souhra s Gregory Hofmannem, od níž si Zug hodně sliboval?

Jakožto centrovi se mi s ním hraje skvěle, protože chce furt puk a nabízí se. Trošku ho srovnávám s Dominikem Kubalíkem, protože jde o podobné typy hráčů. Oba jsou hodně rychlí, výborní střelci a Gregorymu to lepí, už dal asi 13 gólů.