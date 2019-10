Tygři tři body neurvali a v Lize mistrů končí. Nechali jsme tam všechno, tvrdí Schwarz

Bylo to strhující drama s nešťastným koncem pro Liberec. Bílí Tygři bušili do Panterů z Augsburgu, jenže potřebné tři body nevybojovali a sny o účasti v play off hokejové Ligy mistrů se jim po prohře 2:3 rozplynuly.

„Zasloužili jsme si vyhrát, dozadu jsme to odehráli skvěle. Nechali jsme tam všechno, co v nás bylo," mrzelo brankáře Marka Schwarze. „Byli jsme lepší, měli množství šancí, bohužel jsme ve třetí třetině neproměnili ani přesilovky," přitakal Libor Hudáček, jehož dvě trefy vyřazení Tygrů neodvrátily.

Zápas nabídl ofenzivní podívanou a už před jeho začátkem bylo jasné, že libereckou arénu rozparádí pekelná atmosféra. Před místní radnicí stejně jako v nákupních centrech se už odpoledne shlukovali fandové Augsburgu, kterých pod Ještěd dorazilo zhruba tisíc a řada z nich přijela z Německa speciálně vypraveným vlakem. Kulisa byla skvělá a zahanbit se nedali ani příznivců Bílých Tygrů. „My jsme podobnou atmosféru zažili už v Augsburgu, kde to bylo vynikající," tvrdil Hudáček.

Libor Hudáček z Liberce se raduje ze vstřelené branky.

Vít Černý, ČTK

Diváci se hokejem bavili a nebyli ochuzeni ani o kuriózní momenty. Černý den si vybral centr elitní formace hostů David Stieler. V závěru první třetiny jej zasáhl nejprve Vlach, který inkasoval dvě plus dvě minuty. Pouhou sekundu před první pauzou ho pak nešťastně po buly trefil do obličeje holí také Bulíř, jenž taktéž vyfasoval čtyřminutový trest.

Jenže Panteři s dlouhými přesilovkami naložili prachbídně, navíc po skončení té první inkasovali z hole Hudáčka druhý gól.

Gól posvětilo video

Severočeši německého soka přehrávali a brankář Roy se měl co ohánět. Jenže uklidňující třetí trefu domácí nepřidali a Augsburg díky ráně Sezemskyho srovnal na 2:2. Byť platnost gólu ještě hlavní arbitr ověřoval s kolegou u videa. „Já jsem si ale myslel, že to uzná. Byl jsem mimo branku. Zajel do mě, sebral mi vyrážečku i s hokejkou a do toho přišla střela. Stane se," vykládal liberecký gólman.

Liberecký Jaroslav Vlach zkouší pozornost brankáře Augsburgu Oliviera Roye.

Vít Černý, ČTK

Tygři ve třetí části soupeře mačkali, postupový třetí gól však nevstřelili. Naopak do prázdné branky zpečetil Augsburgu vyřazovací boje Fraser. „Až do nedělního zápasu v extralize to bude určitě každého v hlavě mrzet," řekl Hudáček. „Byli jsme pod tlakem. Honili jsme postup na poslední chvíli, měli jsme zvládnout ty úvodní dva zápasy venku," dodal Schwarz.