Trenér Hrouzek válčí dál, trénuje svoji milovanou Slavii a chystá se na pikantní duel. Co mu však pořádně zkomplikuje přípravu na velký zápas? Půjde o jeho novou posilu Robina Guhu? Nebo se do toho zaplete i jeho milovaná Denisa? Poradí si trenér Hrouzek s lehkostí sobě vlastní? Nebo ho tentokrát zapeklitá situace doslova semele. Těšte se, pátý díl populárního seriálu Lajna 2.

Nová posila se sblížila s Hrouzkovou láskou Denisou a dokonce to vypadá, že mají stejné chutě? Dělá si Robin z Denisy legraci nebo je opravdu blbější než ona? "Co to jíš," ptá se se navrátilec do Čech těhotné Denisy. "Jogurt s kečupem a se šunkou a zajídám to čokoládou," opáčí Denisa. "Dáš mi taky?," vyhrkne například Robin, naprosto fascinovaný touhle kombinací.

"Není to osud, že i když sem blbej, tak Tě chápu," pokračuje dál Guha. V zámoří mu pšenka nekvetla, vypadá to, že s návratem do Čech najde pohodu nejen na ledě, ale i mimo něj? Nebo se ještě budeme divit a Hrouzek mu dá co proto?

Že by s Robinem nějaká ženská nespala, to přeci nejde

"To by mi nikdo neuvěřil, že se mnou nějaká ženská nespí, to nejde," machruje Robin. "Bože, ty si dement," kontruje Denisa. Stihne to ještě předtím než si začne Robin vylévat srdíčko. "Jako přestaň mě urážet, zraňuje mě to, it hurts inside, tyhle tvý výpady mě bolej víc než natržený tříslo a to mi ho natrh Kovalčuk ty vole."

"Mysl mám zavřenou jak bránu Dominika Haška Robine, ale jsem v pohodě, protože na rozdíl od jiných činností zabíjim v klidu." Jak tohle celé dopadne? Zůstane Robin i poté, co se začal kamarádit s Denisou v Hrouzkově týmu? Očekávaný pátý díl Lajny 2 je tady, bavte se.

Mají k sobě blíž? Nebo si to myslí jenom Robin

Seriál scénáristy a dramaturga Petra Kolečka sledujte každé úterý na Stream.cz a Televizi Seznam. V první řadě seriálu se olympijský vítěz z Nagana a bývalý hráč NHL rozešel se svým klubem HC Slavia Praha. Rozhodl se odejít z Prahy a začít znovu na místě, kde by ho asi nikdo nečekal... V Havířově! Teď se vrátil do Prahy, bude excelovat?

V seriálu se představí známá jména. Mimo Jiřího Langmajera také Stanislav Šárský, Hana Vagnerová, Václav Neužil, Michal Suchánek, Tereza Vilišová, Tomáš Dastlík, Igor Bareš, Patrik Děrgel, Norbert Lichý a Zdeněk Piškula.